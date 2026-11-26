Kein Bus, kein Fahrplan, trotzdem steuern Verliebte in Wien eine neue Haltestelle an. Statt Tickets zählt dort nur ein Kuss.

Am Mittwoch ist vor dem Bierlokal Hawidere in der Ullmannstraße im 15. Wiener Bezirk eine ungewöhnliche Haltestelle präsentiert worden. Laut den Betreibern handelt es sich um die erste Bussi-Haltestelle in Wien. An diesem Ort sollen sich Verliebte küssen und den Augenblick per Selfie festhalten. Die Betreiber wollen damit in der Vorweihnachtszeit ein Zeichen für mehr Liebe in der Stadt setzen.

Romantik im Advent

„Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Romantik“, sagt Dominique Schilk, Geschäftsführerin des Hawidere. Wer vom Schönbrunner Christkindlmarkt kommt, braucht zu Fuß rund 20 Minuten bis zum Fotopunkt. Sissi und Franzl haben ebenfalls schon auf ein Busserl vorbeigeschaut, wie auf dem Instagram-Kanal zu sehen ist.

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Ähnliche Vorläufer

Die Idee hat Vorläufer. Bereits im April dieses Jahres stellte ein Gastronom im thüringischen Eisenberg ein Haltestellenschild mit Herz und Mistelzweig auf. Auch in Dortmund steht Küssenden seit März ein eigener Platz zur Verfügung. In Wien kannten die ÖBB bereits 2010 sogenannte „Kiss and Ride“-Zonen. Dort geht es im Unterschied zum neuen Fotopunkt allerdings in erster Linie darum, Reisende abzusetzen.