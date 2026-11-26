Kein Mensch am Steuer, kein Eingriff nötig. Auf den Straßen von San Francisco rollt ein elektrischer SUV schon allein durch den Verkehr.

In San Francisco sind autonome Robotaxis von Lucid Motors ohne Sicherheitsfahrer unterwegs. Getestet wird gemeinsam mit Nuro und Uber. Als Fahrzeug dient der elektrische SUV Lucid Gravity. Erprobt werden die Fahrzeuge außerdem in Houston sowie auf einem abgeschlossenen Gelände in Las Vegas.

Technische Ausstattung

Mehr als 100 Fahrzeuge zählt die Flotte derzeit. Technologiepartner Nuro hat sie mit der Software Nuro Driver sowie mit Kameras, Lidar- und Radarsensoren versehen. Die Datenverarbeitung übernimmt ein Rechner von Nvidia. Dank der eingesetzten Level-4-Technologie können die Fahrzeuge unter bestimmten Bedingungen komplett fahren, ohne dass ein Mensch eingreifen muss.

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Kommerzieller Start

Wie das Portal heise.de berichtet, dürfen die Robotaxis ab Anfang 2027 auch Fahrgäste befördern. In Houston ist der kommerzielle Betrieb für Mitte des kommenden Jahres vorgesehen. Uber, als Fahrdienstleister am Projekt beteiligt, will seine Flotte um Tausende autonome Lucid-SUVs aufstocken. Das hat das Unternehmen angekündigt.