Prinzessinnen weichen Feuerwehrleuten und Krimihelden. Der Disney Channel baut ab Dezember um. Für Kinder bleiben Morgen und Nachmittag.

Der Disney Channel schärft ab dem 1. Dezember sein Profil für ein erwachsenes Publikum. Kinder- und Familienprogramme bleiben im Angebot, rücken aber an eine andere Stelle im Programmschema. Kindgerechte Sendezeiten reduzieren sich künftig auf den frühen Morgen und den Nachmittag. Zum bisherigen Repertoire für Familien zählten etwa die Kinderserie Bluey sowie Disney-Klassiker wie Mulan oder Arielle.

Neues Abendprogramm

Bereits um 17.05 Uhr steht künftig Seattle Firefighters auf dem Programm, die Serie ist ab zwölf Jahren freigegeben. Um 18.50 Uhr schließt Scrubs an. Am Abend laufen Filme wie Guardians of the Galaxy Vol. 2, die ebenfalls ab zwölf Jahren freigegeben sind. Zur Primetime geht am 2. Dezember zudem die Crime-Serie Tracker mit dem Schauspieler Justin Hartley an den Start.

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Pädagogische Bedenken

Die Medienpädagogin Maya Götz sieht mögliche Belastungen für junge Zuschauer und mahnt zur Vorsicht: „Man kann Kinder sehr schnell emotional überfordern. Krimis oder Action können traumatische TV-Erlebnisse bedeuten“. Auch Blut oder tote Menschen könnten einen „Schockeffekt“ haben.

Disney-Chefin Eun-Kyung Park spricht bei der Umstellung von einer „Weiterentwicklung, kein Abschied„. Das breitere Angebot für Erwachsene nimmt sie ausdrücklich in Schutz. Wirtschaftliche Erwägungen dürften ebenfalls eine Rolle spielen: Ein vielfältigeres Programm mache Disney TV für zusätzliche Branchen und Produktkategorien attraktiv, erklärt Park.