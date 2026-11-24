Aus dem Retter wird der Gegner. Im neuen Marvel-Material steht ein vertrautes Gesicht auf der falschen Seite. Der Countdown bis Dezember läuft.

Zu „Avengers: Doomsday“ hat Marvel Studios nun den letzten Trailer samt einem neuen Poster vorgelegt. In die österreichischen Kinos kommt der Film am 16. Dezember 2026. Die Regie übernehmen die Brüder Anthony und Joe Russo, die schon „Avengers: Endgame“ verantwortet haben.

Prominente Besetzung

Robert Downey Jr. ist wieder im Marvel-Universum zu sehen. Nach vielen Jahren als Iron Man schlüpft er nun in die Rolle des Superschurken Doctor Doom. Im Ensemble finden sich zudem Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Florence Pugh, Anthony Mackie und Tom Hiddleston. Dazu kommen Ian McKellen, Patrick Stewart und James Marsden, drei Schauspieler, die aus den „X-Men“-Filmen bekannt sind.

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Die Handlung führt die Helden dreier Universen zusammen. Eine Bedrohung zwingt die Superhelden dazu, um ihr Überleben zu kämpfen.

Neues Kinoformat

Hierzulande läuft der Film unter anderem in Disney Digital 3D sowie im neuen Premium-Kinoformat „Infinity Vision“. Bei diesem Format stehen große Leinwände sowie Bild- und Tontechnik im Mittelpunkt.