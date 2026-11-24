Zwei Verträge, ein Stichtag, und die Umsetzung liegt nicht bei der zuständigen Landesrätin. Niederösterreichs Rettungswesen wird neu geordnet.

Die niederösterreichische Landesregierung hat zwei eng miteinander verknüpfte Verträge beschlossen, die das Rettungswesen des Landes neu ordnen sollen. Damit ist die Grundlage geschaffen, die Reform ab 1. April 2027 umzusetzen. Am 24. November 2026 beschloss die niederösterreichische Landesregierung den Rettungsdienstvertrag, der die Finanzierung der Rettungsorganisationen unter anderem für Rettungs- und Krankentransporte sowie den Ausbau von Standorten für Rettungstransportwagen Typ C regelt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner übertrug den Landesräten Anton Kasser und Martin Antauer die Vollziehung des zugrunde liegenden Regierungsbeschlusses. Als Rechtsgrundlage diente Paragraf 16 der Geschäftsordnung der NÖ Landesregierung.

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Bei den Rettungsorganisationen herrschte Erleichterung. Hans Ebner, Präsident des Roten Kreuzes, und Hannes Sauer, Präsident des Arbeiter-Samariterbundes, dankten der Landesregierung. „Nun haben wir endlich wirtschaftliche Sicherheit und auch Planungssicherheit“, sagte Ebner. Sauer erklärte, seine Organisation sei auf die Umsetzung der Maßnahmen vorbereitet.

Gesundheitsplan 2040+

Ausgangspunkt der Reform ist der Gesundheitsplan 2040+. Die Landesregierung hatte ihn im März 2025 auf Grundlage der Empfehlungen von mehr als 50 Fachleuten einstimmig verabschiedet, ÖVP, FPÖ und SPÖ stimmten dafür. Mit Zustimmung der SPÖ erteilte auch der Landtag der Landesregierung den Auftrag, den Plan umzusetzen.

Im August 2025 stellte Landesrätin Eva Prischl gemeinsam mit den beiden Rettungspräsidenten ihren Plan zur Neuorganisation vor. Am 16. Dezember 2025 wurde er auf ihren Antrag hin einstimmig von der Landesregierung beschlossen. Danach führte Prischl die notwendigen Vertragsverhandlungen.

Prischl hatte außerdem die Österreichische Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin mit einer fachlichen Prüfung beauftragt. Mikl-Leitner fasste deren Ergebnis so zusammen: „Die Fachleute haben bestätigt, dass die Reform zu einer Verbesserung der Versorgung führt.“ Zu den angekündigten Maßnahmen zählt ein neuer, engmaschig begleitender Qualitätsbeirat.

Mikl-Leitners Begründung

Ihr Vorgehen begründete Mikl-Leitner mit einem eindringlichen Hilferuf der Rettungspräsidenten und mit dem Zeitdruck bei der Umsetzung. Die ausverhandelten Verträge seien bisher nicht zum Beschluss vorgelegt worden. Prischl habe dies nicht tun dürfen, sagte die Landeshauptfrau, ohne auf die Gründe näher einzugehen. Die Zuständigkeit für das Rettungswesen bleibt bei Prischl.

Kasser räumte ein, die Entscheidung sei nicht leichtgefallen, er halte sie aber für notwendig und richtig. Sie schaffe eine rechtliche, finanzielle und organisatorische Grundlage für die kommenden Jahre. Antauer unterstrich: „Was wir jetzt brauchen, ist Einigkeit und Umsetzung, denn wir haben viel Arbeit vor uns.“