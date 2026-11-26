Hinter den Türchen wartet heuer nicht nur Schokolade. Heimische Hersteller setzen auf Gläschen, Säckchen und eine ungewöhnliche Trinkvariante.

Kosmetik, Schmuck oder Wein: Adventkalender halten mittlerweile weit mehr bereit als Süßes. Fünf Modelle aus Österreich konzentrieren sich auf Marmelade, Schokolade und Gewürze. Heuer fällt der erste Adventsonntag auf den 29. November. Das erste Türchen lässt sich zwei Tage danach, am 1. Dezember, öffnen.

Marmelade und Schokolade

Der Delikatessenhersteller Staud’s aus Wien-Ottakring packt in seinen Kalender 24 Marmeladegläschen. Auf den Illustrationen sind Wiener Sehenswürdigkeiten wie der Stephansdom und das Riesenrad zu sehen. Ist der Kalender geleert, kann er als Lampenschirm weiterverwendet werden. Zu haben ist er unter anderem bei Spar, bei Meinl am Graben, im Staud’s Pavillon sowie online.

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Kinder sind die Zielgruppe des Kalenders von Confiserie Berger. Dahinter verbergen sich 24 Naps aus Bio-Vollmilchschokolade. Manner, ein Traditionsunternehmen mit Sitz in Wien-Hernals, bietet einen Adventkalender im Retro-Stil an. Darin finden sich unter anderem Manner-Schnitten. Kaufen lässt er sich in den Manner-Shops.

Trinken und Würzen

Bei Zotter wird die Schokolade getrunken. Der Adventkalender mit Trinkschokolade enthält 24 Portionen und ist sowohl online als auch im Handel zu haben.

Mit seinen 24 Säckchen voller Bio-Gewürze dient der Gewürzkalender von Sonnentor dem Kennenlernen des Sortiments. Zu bekommen ist er in den Sonnentor-Shops und online.