Ein Welpe überlebt die Zustellung nicht. Jetzt müssen sich drei Beklagte vor Gericht verantworten. Ein Gutachten soll klären, was geschah.

Ein Münsterländer-Welpe soll in Kärnten von einem Postmitarbeiter überfahren worden sein. Das Tier starb an seinen Verletzungen, nun befasst sich das Bezirksgericht Klagenfurt mit dem Fall. Gerichtssprecherin Martina Löbel hat der Kleinen Zeitung den Ablauf geschildert. Demnach habe der Mitarbeiter, nachdem er eine Postsendung zugestellt hatte, die Einfahrt rückwärts verlassen. Laut Klage sei er dabei mit erhöhtem Tempo unterwegs gewesen.

Klage gegen drei

Im Zivilprozess macht der Hundehalter 1.725 Euro als Entschädigung geltend. Laut Bezirksgericht entspricht dieser Betrag dem Wiederbeschaffungswert eines Hundes. Der Kläger nimmt damit drei Parteien in die Pflicht. Löbel bestätigt das gegenüber der Kleinen Zeitung: „Geklagt wurden der Mitarbeiter der Post, der das Fahrzeug gelenkt hat, die zuständige Haftpflichtversicherung und die Post selbst“.

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Offene Fragen

Offen ist noch, wer haftet und ob der Lenker beim Rückwärtsfahren tatsächlich zu schnell war. Die zuständige Richterin hat bereits einen Lokalaugenschein an der Unfallstelle durchführen lassen. Außerdem liegt bei einem gerichtlichen Sachverständigen ein Gutachten in Auftrag. Fortgesetzt wird der Prozess am Donnerstag. Dann sollen der Hundebesitzer und der beklagte Postmitarbeiter einvernommen werden.