Wer Kindesunterhalt zahlt, ist damit nicht von allen weiteren Ausgaben befreit. Gerade bei getrennt lebenden Eltern sorgt die Frage, wer für Kleidung, Verpflegung und Ausstattung aufkommen muss, regelmäßig für Konflikte.

Ein eigenes Kinderbett, Wechselkleidung, Zahnbürsten, Spielsachen oder Lebensmittel für das gemeinsame Wochenende: Wenn Kinder regelmäßig Zeit bei ihrem getrennt lebenden Vater verbringen, entstehen zusätzliche Kosten. Doch können diese von den Alimenten abgezogen oder der Mutter in Rechnung gestellt werden? Die österreichische Rechtsprechung unterscheidet zwischen dem laufenden Kindesunterhalt und jenen Ausgaben, die während der Ausübung des Kontaktrechts entstehen.

Was Väter trotz Unterhaltszahlungen selbst bezahlen müssen

Der Oberste Gerichtshof (OGH) hat sich ausdrücklich mit dieser Frage beschäftigt. Demnach führen gewöhnliche Ausgaben während der Kontaktzeiten grundsätzlich nicht zu einer Verringerung des Kindesunterhalts. Dazu zählen unter anderem:

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Lebensmittel und Getränke während des Aufenthalts

Zusätzliche Wechsel- und Ersatzkleidung

Zusätzliche Spielsachen

Gemeinsame Freizeitunternehmungen

Übliche Fahrtkosten im Zusammenhang mit dem Kontaktrecht

Auch eine geeignete Schlafmöglichkeit, Bettwäsche, Hygieneartikel und eine altersgerechte Ausstattung gehören zur Versorgung des Kindes im eigenen Haushalt.

Wer für sein Kind eine dauerhafte Zweitausstattung in seiner Wohnung anschafft, kann diese Kosten grundsätzlich weder vom Kindesunterhalt abziehen noch der Mutter in Rechnung stellen.

Muss die Mutter Wechselkleidung mitgeben?

Der hauptbetreuende Elternteil hat dem Kind grundsätzlich ausreichend passende und wettergerechte Kleidung für den Aufenthalt beim anderen Elternteil mitzugeben. Der Umfang richtet sich nach der Aufenthaltsdauer, dem Alter und dem tatsächlichen Bedarf des Kindes. Bei einem eintägigen Besuch ohne Übernachtung ist in der Regel keine umfangreiche Wechselgarderobe erforderlich. Bei Kleinkindern kann hingegen zusätzliche Ersatzkleidung sinnvoll sein.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Mutter aus den Alimenten einen zweiten Haushalt vollständig für das Kind ausstatten muss. Möchte der Vater dauerhaft einen eigenen Vorrat an Kleidung, Schuhen oder Spielsachen in seiner Wohnung haben, muss er dafür grundsätzlich selbst aufkommen. Mitgegebene Kleidung muss bei der Rückkehr des Kindes wieder mitgegeben werden. Die Zahlung von Alimenten begründet keinen Eigentumsanspruch an den damit angeschafften Kleidungsstücken. Der Vater darf diese daher nicht allein mit der Begründung dauerhaft einbehalten, er habe sie durch seine Unterhaltszahlungen finanziert.

Auch Mütter leisten Unterhalt

Ein häufiges Missverständnis besteht darin, dass nur jener Elternteil Unterhalt leistet, der monatlich Geld überweist. Tatsächlich erkennt das österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) auch die Betreuung des Kindes ausdrücklich als Unterhaltsleistung an. Gemäß § 231 ABGB leistet jener Elternteil, der den Haushalt führt, in dem das Kind betreut wird, dadurch seinen Unterhaltsbeitrag.

Dieser sogenannte Naturalunterhalt umfasst unter anderem die Bereitstellung von Wohnraum, Heizung und Strom sowie die Ernährung, Bekleidung, Erziehung und Betreuung des Kindes. Hinzu kommen zahlreiche Aufgaben: Wäsche waschen, kochen, Arzttermine organisieren, Hausaufgaben begleiten, Kindergarten- und Schulwege übernehmen oder das Kind bei Krankheit betreuen. Diese unbezahlte Arbeit stellt einen wesentlichen Teil der Versorgung des Kindes dar. Auch laufende Wohnkosten fallen weiterhin an, wenn das Kind ein Wochenende beim Vater verbringt.

Alimente sind kein Einkommen der Mutter

Rechtlich steht der Kindesunterhalt dem Kind selbst zu. Bei Minderjährigen wird er üblicherweise an den hauptbetreuenden Elternteil ausgezahlt, damit dieser die Bedürfnisse des Kindes decken kann. Die Unterhaltszahlung ist somit weder eine persönliche Vergütung für die Mutter noch eine Gegenleistung dafür, dass sie sämtliche Ausgaben des Vaters im Zusammenhang mit dem Kind übernimmt.

Ab wie vielen Betreuungstagen sinken die Alimente?

Nach österreichischer Rechtsprechung gelten zwei Betreuungstage alle zwei Wochen sowie vier Wochen während der Ferien als übliches Kontaktrecht. Das entspricht rund 80 Betreuungstagen pro Jahr, die grundsätzlich keine Reduzierung der Alimente rechtfertigen. Entscheidend ist die tatsächliche Betreuungsdauer. Wer sein Kind lediglich für einige Stunden am Nachmittag betreut, kann diese Zeit grundsätzlich nicht als vollständigen Betreuungstag anrechnen lassen. Auch einzelne Übernachtungen rechtfertigen nicht automatisch eine Unterhaltsreduzierung.

Bei einer Betreuung, die deutlich über das übliche Ausmaß hinausgeht, orientiert sich die Rechtsprechung an einer Unterhaltsreduzierung von rund zehn Prozent pro zusätzlichem wöchentlichen Betreuungstag. Dabei handelt es sich allerdings um einen Richtwert. Maßgeblich sind die Umstände des Einzelfalls. Einzelne Anschaffungen, gemeinsame Urlaube oder Einkäufe während der üblichen Besuchswochenenden berechtigen nicht dazu, die festgesetzten Alimente eigenmächtig zu kürzen.

Wenn der Kindesunterhalt zum Druckmittel wird

Droht der Vater damit, wegen fehlender Wechselkleidung, zusätzlicher Ausgaben oder persönlicher Konflikte den Kindesunterhalt einzubehalten oder zu kürzen, können sich Mütter an die zuständige Kinder- und Jugendhilfe, früher als Jugendamt bezeichnet, wenden. Diese kann mit schriftlicher Zustimmung die rechtliche Vertretung des minderjährigen Kindes in Unterhaltsangelegenheiten übernehmen. Zu ihren Aufgaben gehören die Festsetzung und Einhebung des Unterhalts, die Überwachung der Zahlungen sowie gegebenenfalls die gerichtliche Durchsetzung offener Forderungen.

Die eingehobenen Beträge werden an den betreuenden Elternteil weitergeleitet. Dadurch können direkte Auseinandersetzungen zwischen den Eltern über monatliche Zahlungen reduziert werden. In Wien ist dafür die Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) zuständig. Bei ausbleibenden Unterhaltszahlungen kann unter bestimmten Voraussetzungen auch ein staatlicher Unterhaltsvorschuss beantragt werden. Sämtliche Regelungen gelten selbstverständlich auch umgekehrt, wenn das Kind hauptsächlich beim Vater lebt und die Mutter Geldunterhalt leistet.