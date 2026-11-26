Erst essen, dann entscheiden: Der neue Imbiss Vamos schenkt Erstgästen ein Kebap samt Getränk. Wer will, kann dabei Kindern helfen.

Mit einem Eröffnungsangebot für seine Gäste startet am 27. November der neue City-Imbiss Vamos. Die Betreiber koppeln den Auftakt an eine Spendenaktion, an der man freiwillig teilnehmen kann. Zu finden ist das Lokal am Franz-Josefs-Kai 27.

Gratis zur Eröffnung

Wer das Vamos erstmals besucht, bekommt zwischen 15 und 19 Uhr ein Kebap, ohne dafür zu bezahlen. Man hat die Wahl zwischen Hühner- und Steak-Döner. Auch ein Erfrischungsgetränk geht aufs Haus.

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Freiwillige Spende

Wer möchte, kann vor Ort einen Betrag in selbst gewählter Höhe spenden. Eine Bedingung für das Gratisangebot ist das nicht.

Das gesammelte Geld wird an das St. Anna Kinderspital überwiesen.

Es kommt Kindern und Familien zugute, die schwere Erkrankungen bewältigen müssen.