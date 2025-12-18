Döner-Ansturm erwartet: Kultimbiss verschenkt Kebab in Floridsdorf

Gratis-Döner für alle: Die beliebte Kette “Dönermeister” eröffnet kurz vor Weihnachten eine neue Filiale in Floridsdorf und lockt mit einer besonderen Aktion.

Am 20. Dezember 2025 erweitert die Döner-Kette “Dönermeister” ihr Filialnetz mit einem neuen Standort in der Brünner Straße 19 in Wien-Floridsdorf. Anlässlich der Neueröffnung können Besucher zwischen 11:00 und 17:00 Uhr kostenlose Döner verkosten, wobei die Aktion nur gilt, solange der Vorrat reicht.

“Mit der Filiale in Floridsdorf möchten wir unsere Marke weiter im Norden Wiens etablieren und den Gästen zeigen, wofür Dönermeister steht: Qualität, Frische und authentischer Street-Food-Geschmack“, so das Dönermeister-Erfolgstrio Ulas Celikkol, Kadir Sicimoglu und Ekrem Tütüncü.

Qualitätsversprechen

Das Unternehmen hat sich einen Namen mit seiner zeitgemäßen Interpretation des traditionellen Döner Kebabs gemacht. Zu den Markenzeichen zählen selbst hergestellte Saucen, frische Zutaten sowie besonders saftiges Fleisch mit ausgewogener Würzung. Trotz zügiger Zubereitung legt der Anbieter Wert auf gehobene Qualitätsstandards.

Eröffnungsdetails

Die wichtigsten Informationen zur Eröffnungsfeier: Der neue Dönermeister-Standort befindet sich in der Brünner Straße 19, 1210 Wien. Die Veranstaltung findet am Samstag, dem 20. Dezember 2025, von 11:00 bis 17:00 Uhr statt.

Alle Besucher erhalten einen kostenlosen Döner, solange der Vorrat reicht.