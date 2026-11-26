Über 900 Hotels im Alpenraum stehen im Wettbewerb, doch die Spitze gehört nur einem Land. Ganz vorn liegt ein Haus direkt an der Piste.

Beim Pistenhotel-Award 2027 des Fachportals pistenhotels.info stammen alle zehn bestplatzierten Hotels aus Österreich. Ganz oben steht das Hotel Alpenrose in Altenmarkt-Zauchensee im Salzburger Land, das 93,23 von 100 möglichen Punkten erreicht. Bewertet wurden mehr als 900 Unterkünfte im Alpenraum. Allein aus Österreich stammten 661 Hotels. Das Unternehmen, das hinter dem Portal steht, ist in Oberösterreich ansässig.

Das Vier-Sterne-Haus der Familie Rettenwender befindet sich direkt an der Skipiste und in unmittelbarer Nähe der Unterbergbahn. Der Wellnessbereich misst rund 1.000 Quadratmeter und verteilt sich auf vier Stockwerke. Ab Dezember 2026 können die Gäste zudem einen Infinitypool auf der Dachterrasse nutzen, der ganzjährig beheizt ist.

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Bewertungssystem

Das Portal vergibt für Lage, Ausstattung und Service eines Hotels bis zu 50 Punkte. Bis zu 25 Punkte fließen aus Gästebewertungen auf verschiedenen Plattformen ein, weitere fünf aus Bewertungen auf dem Fachportal selbst. Zusätzliche 20 Punkte sind über den sogenannten No-Fake-Faktor erreichbar. Er setzt die Zahl der negativen Bewertungen aus den vergangenen fünf Jahren in Beziehung zur Zimmeranzahl des Hotels.

Die Top Ten

Den zweiten Rang belegt das Hotel Schneider in Obertauern, auf Platz drei liegt das Hotel Zauchensee Zentral. Auf den Plätzen vier und fünf folgen das Hotel Gartnerkofel in Hermagor in Kärnten und das Hotel Zürserhof in Zürs am Arlberg. Platz sechs geht an das Hotel Tirol alpin spa Ischgl. Auf Rang sieben liegt das Hotel Enzian Adults-Only in Obertauern, auf Rang acht das Hotel Zwölferhaus in Hinterglemm. Die Plätze neun und zehn gehen an das Hotel Kristall und das Hotel Römerhof, die beide in Obertauern liegen.