Schnee fällt, die Luft ist frostig, das Wasser kaum wärmer. Ein Steyrer steigt trotzdem in den Fluss, und er ist nicht allein.

Seit drei Jahren steigt der 36-jährige Saimen aus Steyr regelmäßig zum Eisbaden in den gleichnamigen Fluss. Auch der Wintereinbruch am Donnerstag bremst ihn nicht. Heuer wagt er sich zum ersten Mal mitten im Schnee ins Wasser. Das Wasser misst dabei 1,5 Grad, die Lufttemperatur liegt bei minus einem Grad.

Schwanenflüsterer im Fluss

„Eiskalt, aber ein unvergessliches Erlebnis!“, so beschreibt Saimen sein Bad. Der Mann, der sich selbst als Schwanenflüsterer bezeichnet, wird bei seinen Ausflügen ins Wasser regelmäßig von Schwänen begleitet.

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Gesundheitliche Risiken

Für den Körper ist das Eintauchen in eiskaltes Wasser eine enorme Belastung. Der abrupte Kontakt kann einen Kälteschock hervorrufen, der Puls, Atmung und Blutdruck stark beeinträchtigt. Wer an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung leidet, sollte vorab ärztlich klären lassen, ob Eisbaden überhaupt infrage kommt. Auch Gesunde sollten sich weder unvorbereitet noch allein in das eiskalte Wasser begeben. Ein Bad wie jenes von Saimen setzt eine professionelle Vorbereitung voraus.