„Auf eigene Gefahr“: Eisbade-Influencer ignorieren lebensgefährliche Warnungen

Gefährlicher Social-Media-Trend: Eisbader durchbrechen die gefrorenen Oberflächen Linzer Seen und hinterlassen tückische Fallen für andere Besucher.

Der Trend des Eisbaden sorgt für Sicherheitsbedenken an Linzer Seen. Wie Linza.at berichtet, durchbrechen Eisbade-Enthusiasten die gefrorenen Oberflächen, um ihrem als gesundheitsfördernd gepriesenen Hobby nachzugehen – ein Verhalten, das sie häufig auf sozialen Netzwerken teilen. Am Pleschinger See in Linz wurden bereits mindestens fünf Durchbruchstellen entdeckt, die eine erhebliche Gefahr für andere Besucher darstellen. Spaziergänger, Eisläufer und Stockschützen könnten unbemerkt auf diese offenen oder nur dünn vereisten Bereiche geraten.

Auf Anfrage der Tageszeitung „Heute“ stellt die Linz AG unmissverständlich klar: Die Eisflächen sind nicht zur Nutzung freigegeben und das Betreten kann lebensgefährlich sein. Schon vor etwa zehn Tagen veröffentlichten die Stadt Linz und umliegende Gemeinden in Oberösterreich eine dringende Warnung bezüglich der beliebten Badeseen wie dem Pichlinger See, dem Pleschinger See und dem Weikerlsee. Obwohl die Eisdecken auf den ersten Blick stabil erscheinen mögen, variiert ihre Dicke erheblich – an manchen Stellen ist das Eis gefährlich dünn.

Ignorierte Warnungen

Die Warnungen scheinen jedoch weitgehend ignoriert zu werden. Aktuelle Aufnahmen zeigen zahlreiche Personen, die sich trotz der unmittelbaren Nähe zu gefährlichen Einbruchstellen auf dem Eis bewegen. Die Linz AG betont nachdrücklich, dass keine der Eisflächen offiziell freigegeben wurde und keine Eisaufbereitung stattfindet. Wer die Seen dennoch betritt, handelt auf eigene Gefahr – mit potenziell tödlichen Konsequenzen.

Sichere Alternativen

In den sozialen Medien werden Stimmen laut, die abgegrenzte und gekennzeichnete Bereiche für Eisaktivitäten fordern. Als sichere Alternative empfiehlt die Linz AG die städtischen Kunsteisflächen. Die Fitnessoase Parkbad, die Erlebnisoase Schörgenhub sowie die Saunaoase Ebelsberg in Linz bieten kontrollierte und sichere Bedingungen für Schlittschuhläufer und andere Eisfreunde.

Wer die Seen dennoch betritt, handelt auf eigene Gefahr – mit potenziell tödlichen Konsequenzen.