Herzegowinisches Olivenöl erobert internationale Wettbewerbe

Goldenes Öl aus der Herzegowina erobert internationale Bühnen – und die Region steckt mitten in einem bemerkenswerten Wandel.

Die Olivenhaine der Herzegowina stehen kurz vor der nächsten Ernte – und die Region hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der aufstrebenden Zentren des europäischen Olivenanbaus entwickelt. Mit preisgekrönten Ölen, die auf internationalen Wettbewerben reüssieren, hat die Herzegowina einen Ruf erworben, der weit über den Balkan hinausreicht.

Sorten & Qualität

Entscheidend dafür sind neben dem günstigen Mikroklima vor allem die richtigen Sorten: Istarska Bjelica, Leccino und Casaliva haben sich unter den lokalen Bedingungen besonders bewährt. Der kroatische Olivenexperte Dr. Sime Marcelic, der die Region regelmäßig berät, bringt es gegenüber „Večernji list“ auf den Punkt: „Hier haben sich einige Sorten hervorgetan, die in Dalmatien nicht die besten sind, sich in der Herzegowina aber als außergewöhnlich gut erwiesen haben.“ Ein weiterer Qualitätsfaktor ist der vergleichsweise geringe Befall durch die Olivenfliege – ein natürlicher Vorteil, der sich unmittelbar in der Fruchtqualität niederschlägt.

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Einer der bekanntesten Olivenbauern der Region ist Drago Colak aus Grljevići, der auf mehr als tausend Bäume blickt. Colak steht exemplarisch für eine Haltung, die in der Herzegowina zunehmend verbreitet ist: Offenheit für neue Methoden, ohne den Bezug zur Tradition zu verlieren. Angeregt durch Marcelic, probierte er neue Schnitttechniken aus – und zieht daraus klare Schlüsse: „Ich war noch nie bei einem ähnlichen Vortrag, das ist wirklich etwas Besonderes.“ Was er lernt, setzt er unmittelbar in die Praxis um – eine Einstellung, die den Erfolg vieler herzegowinischer Betriebe miterklärt.

Klimawandel & Expansion

Dass der Olivenanbau in der Herzegowina auch geografisch wächst, ist nicht zuletzt dem Klimawandel geschuldet: Die Anbaugebiete dehnen sich zunehmend nach Norden aus, resistente Sorten und moderne Verarbeitungsanlagen sichern dabei die Qualität der Ernte. Marcelic fasst die Grundvoraussetzung für erstklassiges Öl nüchtern zusammen: „Wenn Sie gesunde Früchte und eine saubere Ölmühle ohne Kontamination haben, haben Sie alle Voraussetzungen für ein erstklassiges, goldenes Öl.“ Unter den Produzenten überwiegt vor der kommenden Ernte jedenfalls der Optimismus.