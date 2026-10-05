Extremer Look: Rapper lässt sich Goldketten am Kopf befestigen

Goldketten statt Haare: Der ungewöhnliche Look machte Rapper Dan Sur bereits 2021 zum Internetphänomen – und sorgt bis heute für Diskussionen über die Risiken extremer Körpermodifikationen.

Der mexikanische Rapper und Reggaeton-Künstler Dan Sur wurde 2021 mit einem außergewöhnlichen Erscheinungsbild weltweit bekannt: Statt gewöhnlicher Haare trägt er zahlreiche Goldketten am Kopf. Nach eigener Aussage sind die Ketten an Haken befestigt, die unter seiner Kopfhaut verankert wurden. Dan Sur bezeichnete sich damals selbst als den ersten Rapper mit implantiertem „Goldhaar“.

Der Eingriff soll bereits im April 2021 erfolgt sein. Wenige Monate später verbreiteten sich Videos seines neuen Looks rasant auf TikTok. Sein Account wuchs damals innerhalb kurzer Zeit auf rund zwei Millionen Follower. In einem seiner viralen Clips erklärte Dan Sur, die Ketten seien über Haken unter seiner Haut befestigt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Auch an der Echtheit des Schmucks gab es Zweifel. Dan Sur versuchte in Videos zu demonstrieren, dass es sich tatsächlich um Gold handle. Einen unabhängigen Nachweis dafür lieferte er damit allerdings nicht.

Ärzte warnen vor Risiken

Mediziner warnten bereits damals davor, einen solchen Eingriff nachzuahmen. Der plastische Chirurg Frank Agullo erklärte, Implantate dieser Art könnten eine Eintrittspforte für Bakterien schaffen und dadurch das Risiko von Infektionen erhöhen. Auch das Gewicht der Ketten könne problematisch sein, da es dauerhaft auf den Befestigungen laste.

Besonders gefährlich könnte ein unbeabsichtigter kräftiger Zug an einer der Ketten werden. Nach Einschätzung Agullos könnte sich dabei eine Befestigung lösen oder im Extremfall sogar eine Schädelfraktur entstehen. Die Dermatologin Mona Gohara warnte zusätzlich vor möglichen Narben, Entzündungen der Kopfhaut und dauerhaftem Haarverlust durch geschädigte Haarfollikel.

Dan Sur selbst zeigte sich von der Aufmerksamkeit begeistert. Sein Ziel sei gewesen, etwas zu machen, das ihn von anderen Künstlern unterscheidet. Gleichzeitig erklärte er damals, er hoffe, dass ihm niemand den ungewöhnlichen Look nachmachen werde.