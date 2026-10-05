Investor greift zu: Neue Fabrik bringt Jobs nach Bosnien

Französisches Kapital, bosnischer Boden: In Cazin entsteht ein neues Werk – und es bleibt nicht die einzige Investition in der Region.

In der Gewerbezone Ratkovac in Cazin, Kanton Una-Sana, entsteht eine neue Produktionsstätte: Das Unternehmen Pro-steel, hinter dem ein französischer Investor steht, hat den Grundstein für eine Fabrik gelegt, die künftig 30 Menschen Arbeit geben soll.

Den Startschuss gab die Unterzeichnung des Kaufvertrags für ein 3.000 Quadratmeter großes Grundstück – Bürgermeister Nermin Ogresevic und Pro-steel-Direktor Husmir Nuhanovic setzten ihre Unterschriften unter das Dokument. Der Grundstückspreis beläuft sich auf 51.000 Mark, die Gesamtinvestition in der Anfangsphase auf rund zwei Millionen Mark.

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Fabrik für Export

Die geplante Produktionshalle wird eine Fläche von 1.300 Quadratmetern umfassen. Gefertigt werden sollen Metallkonstruktionen und weitere Metallprodukte für den Wohnungsbau – sämtliche Erzeugnisse sind ausschließlich für den Export nach Frankreich bestimmt und entsprechen europäischen Qualitätsstandards.

Für Bürgermeister Ogresevic ist die Ansiedlung mehr als nur eine weitere Betriebsgründung: „Noch eine neue Fabrik in unserer Gewerbezone, neue Arbeitsplätze, der erfolgreiche bisherige Weg dieses Unternehmens – all das sind Gründe für Optimismus und Zufriedenheit“, sagte er.

Verdichtung in Ratkovac

Die Investition von Pro-steel ist dabei nicht die einzige, die derzeit in der Zone Ratkovac Gestalt annimmt: Auch das Unternehmen M-Produkt plant ein bedeutendes Projekt am selben Standort – binnen weniger Tage zeichnet sich damit eine bemerkenswerte Verdichtung wirtschaftlicher Aktivität in der Region ab.