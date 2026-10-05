Tausende Wiener Gemeindebau-Mieter haben bereits reagiert – die neue Klimaanlagen-Regelung trifft einen Nerv.

Hitzegeplagte Mieter in Wiener Gemeindebauten haben es künftig leichter, eine Klimaanlage installieren zu lassen. Das Interesse an der neuen Regelung ist bereits jetzt beträchtlich.

Wiener Wohnen hat bislang mehr als 3.000 Beratungsgespräche zum Thema Klimaanlagen geführt. Bis Ende September wurden rund 400 Anträge bewilligt, während 154 abgelehnt wurden. Darüber hinaus sind noch 770 Verfahren anhängig und 35 Anfragen offen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Klare Auflagen

Das vereinfachte Genehmigungsverfahren soll Mieterinnen und Mieter an besonders heißen Tagen spürbar entlasten. Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch erklärt dazu: „Mit der neuen Regelung schaffen wir daher mehr Möglichkeiten, damit es auch in den eigenen vier Wänden an heißen Tagen erträglicher bleibt.“ Dennoch gelten beim Einbau klare Auflagen, die Aspekte wie Lärmschutz, Sicherheit und Energieeffizienz verbindlich festlegen. Durchgeführt werden darf die Installation ausschließlich von konzessionierten Fachbetrieben.

Breites Maßnahmenpaket

Parallel dazu setzt Wiener Wohnen auf ein breiteres Maßnahmenpaket, um die Gemeindebauten für zunehmend heiße Sommer zu rüsten. Thermische Sanierungen, Begrünungen, Entsiegelungen sowie außenliegender Sonnenschutz sollen gemeinsam dazu beitragen, die Wohnqualität in den städtischen Wohnanlagen nachhaltig zu verbessern.