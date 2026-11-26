Absenden und vergessen: WhatsApp übernimmt bald das Timing. Wann die Nachricht beim Empfänger landet, bestimmt künftig der Absender selbst.

Mit einer neuen Funktion lässt sich bei WhatsApp künftig festlegen, wann eine Nachricht beim Gegenüber ankommt. Der Dienst verschickt sie zum gewählten Zeitpunkt von selbst. Ausgerollt wird das Feature schrittweise, in den kommenden Wochen soll es weltweit verfügbar sein. Die Planung funktioniert für Texte, Fotos und Videos. Genutzt werden kann sie in Einzelchats ebenso wie in Gruppen.

Bedienung der Funktion

Wer eine Nachricht fertig geschrieben hat, hält den Senden-Button gedrückt. Daraufhin erscheint ein Auswahlwerkzeug, in dem Datum und Uhrzeit eingestellt werden. Sämtliche geplanten Nachrichten lassen sich einsehen und löschen, solange sie noch nicht verschickt wurden. Nach Angaben von Meta, die heise.de wiedergibt, unterscheidet sich eine zeitgesteuerte Nachricht für den Empfänger nicht von einer gewöhnlichen.

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Zeitliche Grenzen

Als Versandzeitpunkt kommt nur ein Termin infrage, der zwischen zehn Minuten und 14 Tagen in der Zukunft liegt. Eine bereits eingeplante Nachricht kann man danach weder bearbeiten noch auf einen anderen Zeitpunkt verlegen. Auch wenn das Smartphone zum festgelegten Zeitpunkt ausgeschaltet ist, wird die Nachricht zugestellt. Die Inhalte bleiben dabei Ende-zu-Ende-verschlüsselt.