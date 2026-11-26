Sie steigt kurz nach 9 Uhr ein, doch die Reise nach London beginnt erst am Nachmittag. Bis dahin spitzt sich die Lage an Bord zu.

Statt um 9.40 Uhr hat ein Ryanair-Flug von Wien nach London am Donnerstag erst um 15.35 Uhr abgehoben. Heftiger Schneefall und Schwierigkeiten beim Enteisen sorgten dafür, dass sich der Start um knapp sechs Stunden nach hinten schob. An Bord saß auch eine 23-jährige Niederösterreicherin, die zu ihrem Freund reisen wollte. Sie hatte die Maschine schon kurz nach 9 Uhr betreten. Etwa zwei Stunden später hieß es für die Fluggäste, ein Start gegen 13.30 Uhr sei denkbar.

Die Reisende gibt an, dass den Passagieren als Ursache der Verspätung mitgeteilt wurde: „Es gab ein technisches Problem beim Enteisungsvorgang und man versucht, dieses zu beheben“. Doch auch der genannte Zeitpunkt war nicht einzuhalten. Zwischenzeitlich wurde der Abflug sogar auf 16.10 Uhr nach hinten verlegt.

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Kritik an Verpflegung

Besonders die Verpflegung bemängelte die Frau im Gespräch mit „Heute“: „Es gibt hier weder was zu essen noch zu trinken. Nicht einmal gratis Wasser wird verteilt“. Ein Getränk gab es ihren Angaben zufolge nur gegen Bezahlung. Am Zielflughafen sollen die Betroffenen Gutscheine bekommen. Als sie bereits rund sechs Stunden im Flugzeug verbracht hatte, meldete die 23-Jährige zudem, dass die WC-Anlagen übergingen.

Lage am Flughafen

Der Flughafen Wien führte die Lage auf den anhaltend starken Schneefall zurück. Der Winterdienst sei ununterbrochen damit beschäftigt, die Betriebsflächen von Schnee freizuräumen. Hinzu komme, dass jedes Flugzeug vor dem Start enteist werden müsse. Die Folge waren Verspätungen bei Abflügen, vereinzelt auch bei Landungen. Eine Entspannung erwartete der Flughafen erst gegen Abend.