Der Schnee legt den Verkehr lahm, doch in Wien beginnt für viele erst der Spaß. Zwischen Favoriten und Döbling geht es bergab.

Während der Schnee Autofahrern und Öffi-Nutzern zusetzt, freuen sich Kinder darüber, Schneemänner zu bauen und sich Schneeballschlachten zu liefern. Auch zum Rodeln muss man die Bundeshauptstadt nicht verlassen.

Beliebte Rodelplätze

Rund 300 Meter bergab geht es bei den Heuberggstätten in Wien-Favoriten. Das Areal bietet besonders viel Raum für Rodler. Drei Wiesen, jede davon 280 Meter lang, gibt es am Roten Berg in Wien-Hietzing. In Wien-Penzing kommen sowohl der Satzberg als auch die Steinhofwiese auf Abfahrten von je 220 Metern. Auf dieselbe Länge bringt es die Jägerwiese in Wien-Liesing.

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Flutlicht und Aussicht

Im Wiener Prater lässt sich auf der Jesuitenwiese auch nach Einbruch der Dunkelheit rodeln, weil dort eine Flutlichtanlage zur Verfügung steht. Hinter dem Weingut am Cobenzl in Wien-Döbling befindet sich eine Rodelwiese mit Blick über Wien.

Kürzer fällt die Abfahrt im Pötzleinsdorfer Schlosspark in Wien-Währing aus, wo es über 50 Meter bergab geht. Weitere Rodelhügel und Rodelwiesen sind auf der Website der Stadt Wien ausführlich aufgelistet.