Es schneit seit dem Morgen über Wien, und der Busverkehr gerät ins Rutschen. Drei Linien fahren anders, der Höhepunkt steht noch bevor.

In Wien fällt seit Donnerstagfrüh Schnee. Wie aus der Betriebsinformation der Wiener Linien hervorgeht, sind mehrere Buslinien wetterbedingt in beiden Fahrtrichtungen in unregelmäßigen Intervallen unterwegs. Fahrgäste müssen sich deshalb auf veränderte Wartezeiten einstellen. Gegenüber „Heute“ äußerte sich eine Pressesprecherin der Wiener Linien zum Umgang mit den Schneefolgen: „Wir arbeiten aber mit unserem Winterdienst bereits daran die Einschränkungen möglichst klein zu halten“.

Betroffene Buslinien

Der 38A in Wien-Döbling pendelt derzeit nur zwischen Bahnhof Heiligenstadt und Himmelstraße. Der Grund liegt in der Wetterlage rund um die Haltestelle Wagenwiese. Auch der 35A ist momentan nur auf einem Teilstück unterwegs, nämlich zwischen Spittelau und Neustift, Agnesgasse. Verantwortlich dafür sind die Witterungsverhältnisse im Bereich der Rathstraße. Wann die Busse wieder die gesamte Strecke befahren, lässt sich derzeit nicht sagen.

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Der 60A wird in Fahrtrichtung Liesing umgeleitet. Zwischen Maurer Hauptplatz und Maurer Berg nehmen die Busse den Weg über die Maurer-Lange-Gasse und die Rodauner Straße. Auslöser sind die Witterungsverhältnisse im Bereich der Lindauergasse.

Wetterwarnung Orange

Im Verlauf des Vormittags dürfte der Schneefall weiter zunehmen. Für den Großraum Wien hat GeoSphere Austria die Wetterwarnstufe Orange ausgerufen, die zweithöchste Stufe. Bis zum Abend rechnet der Wetterdienst mit fünf bis zehn Zentimetern Neuschnee. Andere Prognosen sehen für die westlichen Außenbezirke bis zu 15 Zentimeter vor. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt.