Nachts sinkt ein Frachter vor Ibiza, 17 Menschen kämpfen ums Überleben. Im Rumpf lagern Tausende Tonnen Diesel, die Behörden schlagen Alarm.

Beim Untergang der Med Emre nördlich von Ibiza ist ein Matrose gestorben. Er wurde zunächst gerettet und direkt ins Krankenhaus Can Misses gebracht, wo später sein Tod bestätigt wurde. Die übrigen 16 Besatzungsmitglieder kamen mit dem Leben davon. Wie der Notdienst der Balearen mitteilte, ging der Frachter in den frühen Morgenstunden unter. Die Unglücksstelle liegt 25 bis 30 Seemeilen von der Insel entfernt.

Gegen 1.20 Uhr lief beim Kapitän für den Seeverkehr in Ibiza der Alarm ein, wie Pablo Gárriz erklärte, Generaldirektor für Notfälle und Inneres der balearischen Regierung. Als Ursache des Untergangs nannte er einen Wassereinbruch.

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Rettungseinsatz

Salvamento Marítimo (spanische Seenotrettung) war mit Rettungskräften zu Wasser und in der Luft im Einsatz. Unterstützung kam von mehreren Schiffen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Gegend befanden. Sechs der Geretteten wurden zum Flughafen Ibiza gebracht.

Umweltschutz-Maßnahmen

An Bord der Med Emre befanden sich knapp 7.000 metrische Tonnen Dieselkraftstoff. Weil Treibstoff austreten könnte, wurde der Plan Nacional de Contaminación Marítima auf Stufe 2 aktiviert. Zusätzlich setzte die balearische Regierung den Zivilschutzplan PLATERBAL auf Stufe 0 in Kraft.

Stufe 2 wird aktiviert, wenn die verfügbaren Mittel der in Stufe 1 aktivierten Pläne zur Bekämpfung der Verschmutzung nicht ausreichen oder das betroffene beziehungsweise bedrohte Meeresgebiet besonders verletzlich ist. Auf PLATERBAL-Stufe 0 umfasst die Reaktion vor allem die Beobachtung und Bewertung der Lage sowie die Information der Behörden betroffener Gemeinden und der PLATERBAL-Leitung. „Wir beobachten aufmerksam, welche Folgen dieser Unfall für die Umwelt haben könnte“, sagte Gárriz. Bevor die Behörden das Ausmaß möglicher Schäden und die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen einschätzen können, warten sie die laufenden Bewertungen ab.

Tiersterben und massive Umweltschäden befürchtet

Sollten größere Mengen Diesel aus dem gesunkenen Schiff austreten, könnte das schwerwiegende Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt des Mittelmeers haben. Anders als Schweröl verdunstet Diesel zwar vergleichsweise schnell, seine giftigen Bestandteile können jedoch ins Wasser gelangen und zahlreiche Meereslebewesen schädigen oder töten.

Besonders gefährdet sind Fische, Meeresschildkröten, Muscheln und Seevögel. Bei Vögeln kann der Kontakt mit dem Treibstoff die wasserabweisende Schutzfunktion des Gefieders zerstören. Die Tiere können dadurch erfrieren, ertrinken oder sich beim Reinigen ihres Gefieders vergiften. Auch Fischlarven und Fischeier reagieren besonders empfindlich auf giftige Bestandteile des Kraftstoffs.

Je nach Windrichtung und Meeresströmung könnte der Treibstoff zudem in Richtung der Küsten gelangen. Neben Stränden und geschützten Küstengebieten könnten auch die ökologisch wertvollen Seegraswiesen rund um Ibiza in Mitleidenschaft gezogen werden. Diese bieten zahlreichen Meereslebewesen Nahrung und Schutz.

Im Falle einer größeren Verschmutzung wären auch Fischerei und Tourismus potenziell betroffen. Wie gravierend die Folgen tatsächlich ausfallen könnten, hängt insbesondere von der austretenden Dieselmenge, den Meeresströmungen und den Wetterbedingungen ab. Bislang wurde an der Unglücksstelle kein Dieselaustritt festgestellt.