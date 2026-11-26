Luka Dončić und Nikola Jokić machten hier ihre ersten Schritte auf internationaler Klubebene. Nun kommt mit der adidas NextGen EuroLeague einer der bedeutendsten Basketball-Nachwuchsbewerbe der Welt erstmals nach Wien.

Vom 27. bis 29. November 2026 wird Wien zur Bühne für die nächste Generation internationaler Basketballstars. Acht U18-Mannschaften kämpfen in der BC Vienna Arena um einen Startplatz für die nächste Qualifikationsrunde der adidas NextGen EuroLeague, die Ende Februar 2027 in Paris stattfindet. Mit Vienna Basketball geht auch eine heimische Mannschaft an den Start. Dahinter steht eine historische Zusammenarbeit zwischen dem BC Vienna und den Vienna Timberwolves, zwei der erfolgreichsten Basketball-Nachwuchsprogramme Österreichs.

Foto: CrownCapture/APERIC

Wo die NBA-Stars von morgen spielen

Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 hat die adidas NextGen EuroLeague zahlreiche spätere NBA- und EuroLeague-Stars hervorgebracht. Neben dem Slowenen Luka Dončić und dem Serben Nikola Jokić sammelten auch Victor Wembanyama und Miloš Teodosić in diesem Nachwuchsbewerb wertvolle internationale Erfahrungen.

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Für die jungen Basketballer bietet das Turnier in Wien damit eine besondere Gelegenheit: Sie können sich mit internationalen Spitzentalenten messen und vor den Augen zahlreicher Scouts auf sich aufmerksam machen.

Vienna Basketball trifft in Gruppe B auf die London Lions, Orange1 Bassano aus Italien und Prolific Prep NextGen aus den USA. In Gruppe A spielen Cholet Basket, die Veolia Towers Hamburg, Neptūnas Klaipėda und die Abu Dhabi Wildcats.

Mit Godfrey Asuke steht eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente des BC Vienna vor seinem Debüt in der adidas NextGen EuroLeague. Der Kapitän der Nachwuchsauswahl kommt bereits bei den Profis des BC Vienna in der österreichischen Bundesliga zum Einsatz. In bislang elf Saisonspielen erzielte er durchschnittlich 4,9 Punkte, 3,6 Rebounds und 0,9 Assists bei 24 Minuten Spielzeit. Asuke zeichnet sich durch seinen ausgeprägten Kampfgeist, seine Schnelligkeit und seine Vielseitigkeit aus. Er kann sowohl auf den Guard- als auch auf den Forward-Positionen eingesetzt werden.

Besonders interessant ist die Teilnahme von Prolific Prep NextGen. Zu den bekanntesten Absolventen der US-amerikanischen Basketballakademie zählen NBA-Spieler Jalen Green und der türkische Nationalspieler Adem Bona.

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Wiener Rivalen verfolgen ein gemeinsames Ziel

Mit der Ende September 2026 bekannt gegebenen Kooperation zwischen dem BC Vienna und den Vienna Timberwolves wurde ein wichtiger Schritt für den österreichischen Basketball gesetzt. Während beide Vereine im heimischen Nachwuchsbereich weiterhin eigenständig bleiben, bündeln sie auf internationaler Ebene ihre Kräfte. Die Zusammenarbeit soll jungen Spielern langfristig bessere sportliche Entwicklungsmöglichkeiten bieten.



Talente aus beiden Vereinen können beim BC Vienna in der U19 ABA League Championship internationale Spielpraxis sammeln. Darüber hinaus eröffnet ihnen die win2day Basketball Superliga die Möglichkeit, sich unter professionellen Bedingungen weiterzuentwickeln. Das gemeinsame Ziel ist es, jungen Basketballern auch in Österreich attraktive Perspektiven zu bieten. Denn immer häufiger wechseln vielversprechende Nachwuchsspieler bereits in jungen Jahren ins Ausland oder an US-Colleges.



Für Petar Stazić, Geschäftsführer des BC Vienna, ist die Nachwuchsförderung ein zentraler Bestandteil der Vereinsstrategie. Mit dem Einstieg in die AdmiralBet ABA League und der Teilnahme am FIBA Europe Cup hat der Klub zusätzliche internationale Entwicklungsmöglichkeiten geschaffen.

Partizan Belgrad kommt im Jänner nach Wien

Foto: Wien Ticket

Doch die adidas NextGen EuroLeague ist nicht das einzige internationale Basketball-Highlight, das Wien in den kommenden Monaten erwartet. Am 9. Jänner 2027 empfängt der BC Vienna den serbischen Traditionsklub und EuroLeague-Teilnehmer Partizan Belgrad in der Wiener Stadthalle. Rund 10.000 Zuschauer werden zu dem ABA-League-Duell erwartet, das zum größten Pflichtspiel in der Geschichte des österreichischen Basketballs werden soll.

Auch darüber hinaus verfolgt der Wiener Verein ambitionierte Ziele. Sportlich soll der BKT EuroCup der nächste Schritt sein. Langfristig möchte der BC Vienna sogar ein EuroLeague Final Four nach Wien holen.

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adidas NextGen EuroLeague in Wien: Der Spielplan

Mit der adidas NextGen EuroLeague rückt nun zunächst die nächste Generation in den Mittelpunkt. Für Basketballfans bietet sich ab Freitag die Gelegenheit, internationale Nachwuchstalente zu erleben, von denen einige eines Tages selbst auf den größten Basketballbühnen der Welt stehen könnten.

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