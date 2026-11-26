Erstmals werden im Euroraum an Verkaufsstellen mehr Zahlungen mit physischen Karten als mit Bargeld erledigt. Doch die neue EZB-Studie zeigt zugleich: Die Mehrheit möchte weiterhin bar bezahlen können.

Die Karte ans Terminal halten, das Handy zücken oder doch Münzen aus der Geldbörse holen: Europas Zahlungsgewohnheiten verändern sich. Laut der am 25. November veröffentlichten Zahlungsstudie der Europäischen Zentralbank entfielen 2026 an physischen Verkaufsstellen 45 Prozent der Zahlungen auf Karten und 44 Prozent auf Bargeld. Mobile Zahlungen erreichten neun Prozent.

Ein knapper Vorsprung, kein Ende des Bargelds

Damit liegen physische Karten erstmals seit Beginn der vergleichbaren Erhebungen 2016 vor Bargeld. Der Abstand beträgt allerdings nur einen Prozentpunkt. Wichtig ist außerdem: Die Angaben beschreiben die Anzahl der Zahlungen, nicht die Höhe der ausgegebenen Beträge. Gezählt wird also, wie häufig ein Zahlungsmittel eingesetzt wurde.

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Auch handelt es sich um Ergebnisse für den gesamten Euroraum. Sie dürfen nicht als identische Werte für Österreich oder Deutschland ausgegeben werden. Die EZB weist zudem auf methodische Unterschiede bei der deutschen Erhebung hin.

Warum Scheine und Münzen nicht verschwinden

Bei Beträgen unter 20 Euro bleibt Bargeld laut Studie besonders stark. Auch bei Zahlungen zwischen Privatpersonen liegt es mit 44 Prozent vorne. Für 62 Prozent der Befragten ist es wichtig, weiterhin bar bezahlen zu können. Die Möglichkeit digitaler Zahlungen halten 82 Prozent für wichtig. Das ist kein Widerspruch: Menschen können überwiegend die Karte verwenden und trotzdem nicht auf Bargeld verzichten wollen.

Die Studie nennt unter den geschätzten Eigenschaften des Bargelds insbesondere Privatsphäre und Ausgabenkontrolle. Bei Karten stehen Bequemlichkeit und Schnelligkeit im Vordergrund.

Zwei Zahlungswelten passen in dieselbe Familie

Der Einkauf wird mit dem Handy bezahlt, das Geburtstagsgeld für das Enkelkind steckt im Kuvert: Unterschiedliche Zahlungsformen müssen sich im Familienalltag nicht ausschließen. Gerade bei grenzüberschreitenden Familien ist zudem zwischen verschiedenen Vorgängen zu unterscheiden. Eine Kartenzahlung im Supermarkt, eine Überweisung an Angehörige und die Mitnahme von Bargeld auf einer Reise sind nicht dasselbe.

Aus der neuen Studie lässt sich deshalb weder ableiten, wie viel Geld die Balkan-Diaspora an Angehörige schickt, noch welches Zahlungsmittel sie bevorzugt. Eine besondere Bargeldneigung dieser Community ist mit den genannten Zahlen nicht belegt. Für Leser mit Familie in mehreren Ländern bleibt die praktische Frage trotzdem relevant: Welche Zahlungsform passt zum jeweiligen Zweck und welche Kosten oder Vorschriften sind damit verbunden?

Weniger Barzahlungen sind kein Bargeldverbot

Die neue Statistik dokumentiert verändertes Verhalten. Sie beschließt keine neuen Verbote. Drei Dinge sollten in der Debatte auseinandergehalten werden: wie Menschen bezahlen, welche Zahlungsmittel Geschäfte akzeptieren und welche gesetzlichen Grenzen für bestimmte Transaktionen gelten. Eine Entwicklung beim ersten Punkt beweist keine Änderung bei den beiden anderen.

Die EZB bekennt sich im Bericht ausdrücklich dazu, die Wahlfreiheit beim Bezahlen und den Zugang zu Bargeld zu erhalten. Digitale Zahlungsmöglichkeiten und Scheine werden damit nicht als Entweder-oder dargestellt.

Entscheidend ist, eine echte Wahl zu haben

Wer seine Ausgaben mit Bargeld besser überblickt, muss diese Gewohnheit nicht aufgeben, nur weil Karten häufiger genutzt werden. Wer digital bezahlt, sollte umgekehrt den Überblick über die tatsächlich ausgegebenen Beträge behalten. Für eine Reise lohnt es sich, die Akzeptanz der eigenen Karte und mögliche Gebühren vorab zu prüfen. Eine zweite Zahlungsmöglichkeit kann helfen, wenn die bevorzugte gerade nicht funktioniert.

Die eigentliche Nachricht lautet deshalb nicht, dass Bargeld verschwindet. Europas Zahlungsalltag wird digitaler, der Wunsch, auch mit Scheinen und Münzen bezahlen zu können, bleibt bestehen.