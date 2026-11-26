Der Zuzug von Staatsbürgern aus Bosnien und Herzegowina nach Deutschland ist deutlich gesunken. Auch Österreich meldet insgesamt weniger Zuwanderung, doch eine Rückkehrwelle in die Heimat lässt sich daraus nicht ableiten.

Ein Arbeitsplatz im Ausland, ein besseres Einkommen und langfristig mehr Sicherheit: Für viele Familien mit bosnisch-herzegowinischen Wurzeln gehört dieser Weg zur eigenen Geschichte. Doch die Wanderungszahlen verändern sich. 2025 registrierte Deutschland 13.532 Zuzüge von Menschen mit BiH-Staatsbürgerschaft, wie die Statistik des deutschen Statistischen Bundesamts Destatis zeigt. Das waren so wenige wie zuletzt 2012.

Fast ein Fünftel weniger Zuzüge nach Deutschland

2024 waren noch 16.611 Zuzüge verzeichnet worden. Innerhalb eines Jahres sank die Zahl damit um 18,5 Prozent. Noch deutlicher fällt der Vergleich mit 2019 aus: Damals registrierte Deutschland 24.857 Zuzüge von BiH-Staatsbürgern. Gegenüber diesem Höchststand lag der Wert 2025 um 45,6 Prozent niedriger.

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Die am 26. November von mehreren bosnischen Medien aufgegriffenen Zahlen beschreiben allerdings das vergangene Jahr. Sie sind keine vollständige Wanderungsbilanz für 2026.

Auch Österreich meldet einen Rückgang

Österreich ist nicht automatisch der Gewinner dieser Entwicklung. Laut Statistik Austria zogen 2025 insgesamt 161.932 Menschen aus dem Ausland zu, 9,3 Prozent weniger als 2024. Gleichzeitig stiegen die Wegzüge ins Ausland um 2,1 Prozent auf 131.190. Der Wanderungsüberschuss, also die Differenz zwischen Zu- und Wegzügen, schrumpfte dadurch um 38,6 Prozent auf 30.742.

Dabei ist eine wichtige Unterscheidung nötig: Die österreichischen Zahlen umfassen alle Staatsangehörigkeiten, die deutschen Vergleichswerte dagegen ausschließlich BiH-Staatsbürger. Ein identischer Trend für bosnische Staatsbürger in beiden Ländern ist damit nicht bewiesen. Die Gesamtentwicklung zeigt aber: Weniger Zuzüge sind kein ausschließlich deutsches Phänomen. Dass Menschen aus Bosnien und Herzegowina nun verstärkt Österreich statt Deutschland wählen, lässt sich aus diesen Angaben nicht ableiten.

Weniger Ankünfte bedeuten nicht automatisch mehr Rückkehrer

2025 verzeichnete Deutschland neben den 13.532 Zuzügen auch 8.989 Fortzüge von BiH-Staatsbürgern. Es wurden somit weiterhin mehr Ankünfte als Abgänge registriert. Der Wanderungssaldo blieb mit plus 4.543 positiv. Die Veränderung liegt zunächst beim nachlassenden Zuzug, nicht beim Nachweis einer plötzlich stark wachsenden Rückkehrbewegung.

Zudem ordnet diese Destatis-Tabelle Wanderungen nach Staatsangehörigkeit, nicht nach dem jeweiligen Herkunfts- oder Zielland. Ein BiH-Staatsbürger kann aus Österreich nach Deutschland ziehen oder Deutschland Richtung Schweiz verlassen.

Ein Fortzug aus Deutschland ist deshalb nicht automatisch eine Rückkehr nach Bosnien und Herzegowina.

Bei kroatischen Staatsbürgern überwiegen die Fortzüge

Wie unterschiedlich die Entwicklung innerhalb der Region ausfällt, zeigt ein weiterer Vergleich: Für kroatische Staatsbürger registrierte Destatis 2025 11.352 Zuzüge nach Deutschland und 22.691 Fortzüge. Damit gab es ungefähr doppelt so viele Abgänge wie Ankünfte. Der Saldo lag bei minus 11.339.

Auch diese Zahlen belegen für sich allein keine Rückkehrwelle nach Kroatien. Sie zeigen zunächst nur, dass mehr kroatische Staatsbürger Deutschland verließen, als neu zuzogen. Wohin sie gingen und aus welchen Gründen, beantwortet die nach Staatsangehörigkeit gegliederte Tabelle nicht.

Ob sich Auswandern lohnt, entscheidet nicht der Bruttolohn

Für Familien bleibt dennoch eine sehr konkrete Frage: Was bringt ein höheres Einkommen, wenn zugleich die laufenden Ausgaben steigen? Eine persönliche Rechnung beginnt beim verfügbaren Haushaltsnettoeinkommen. Davon müssen Wohnen, Energie, Lebensmittel, Mobilität und gegebenenfalls Kinderbetreuung bezahlt werden. Hinzu kommen Umzugskosten, Heimreisen oder die Unterstützung von Angehörigen.

Entscheidend ist außerdem die Ausgangslage. Wer am bisherigen Wohnort mietfrei lebt und familiäre Unterstützung bei der Kinderbetreuung hat, muss anders rechnen als jemand ohne diese Möglichkeiten. Umgekehrt können berufliche Entwicklung und langfristige Absicherung einen Wechsel sinnvoll machen, selbst wenn zunächst wenig Geld übrig bleibt. Das sind wichtige Entscheidungskriterien, keine durch die Wanderungsstatistik bewiesenen Ursachen des Rückgangs.

Die Zahlen zeigen einen Wandel, aber erklären ihn nicht

Weder enttäuschte Erwartungen noch gescheiterte Jobpläne lassen sich aus den Tabellen herauslesen. Auch über die Zufriedenheit jener Menschen, die längst in Deutschland oder Österreich leben, sagen sie nichts aus. Fest steht: Der Zuzug von BiH-Staatsbürgern nach Deutschland hat deutlich nachgelassen. Österreich verzeichnet ebenfalls weniger Zuzüge insgesamt. Ob sich ein Leben im Ausland lohnt, bleibt jedoch eine persönliche Rechnung, aus Einkommen, Ausgaben, Perspektiven und familiären Bindungen.