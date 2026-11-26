Bei Elektronik können zwischen Österreich und dem Balkan beträchtliche Preisunterschiede liegen. Wer für Angehörige einkauft, sollte aber nicht nur den Ladenpreis vergleichen, denn Transport, Einfuhr und spätere Reklamationen können den Vorteil verändern.

Kopfhörer für die Tochter, ein neues Handy für die Eltern oder ein Fernseher für die Wohnung im Heimatort: Für grenzüberschreitende Familien stellt sich rund um den Black Friday am 27. November eine praktische Frage. Wo sollte man kaufen, am eigenen Wohnort oder dort, wo das Geschenk später benutzt wird?

Ein Kopfhörer zeigt, wie groß die Unterschiede sein können

Ein konkretes Beispiel liefern die Sony WH-1000XM5. Das serbische Finanzportal Kamatica verglich am 23. November Angebote für das Modell und fand einen österreichischen Preis von 225,99 Euro. In Kroatien waren es 253,31 Euro, in Serbien 33.999 Dinar, im Vergleich umgerechnet rund 289 Euro. Zwischen dem österreichischen und dem serbischen Angebot lagen damit rund 63 Euro.

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Eine weitere Recherche zeigt zugleich, wie schnell solche Momentaufnahmen überholt sein können: Beim österreichischen Händler Alza waren die schwarzen WH-1000XM5 am 26. November für 199 Euro als lagerndes Black-Friday-Angebot ausgewiesen. Etwaige Versandkosten kommen hinzu. Das sind einzelne Angebote, keine Durchschnittspreise für ganze Länder. Sie zeigen aber, warum sich der Vergleich über Landesgrenzen hinweg lohnen kann.

Nicht der größte Rabatt gewinnt

Ein Nachlass von 40 Prozent klingt überzeugender als einer von 15 Prozent. Über den tatsächlich günstigeren Kauf sagt das allein wenig aus. Entscheidend ist der Endpreis für dasselbe Produkt. Gerade bei Smartphones müssen Speichergröße, Modellvariante und Zustand übereinstimmen. Bei Fernsehern können ähnliche Bezeichnungen unterschiedliche Ausführungen verbergen.

Auch Farben können unterschiedlich viel kosten. Ein günstiger Preis für die blaue Variante ist deshalb nicht automatisch ein verfügbares Angebot für das schwarze Wunschmodell. Für den Vergleich sollten außerdem Lieferbarkeit, Zahlungsbedingungen und Versandkosten berücksichtigt werden. Ein nicht lieferbares Schnäppchen hilft wenig, wenn das Geschenk zur nächsten Heimreise gebraucht wird.

Ein Geschenk ist an der Grenze trotzdem eine Ware

Wer in Österreich kauft und das Gerät nach Serbien oder Bosnien und Herzegowina mitnimmt, sollte die Einfuhrbestimmungen des Ziellands prüfen. Die serbische Zollverwaltung weist ausdrücklich darauf hin: Auch Geschenke sind Waren und nicht grundsätzlich von einer Anmeldung ausgenommen. Wertvolle Gegenstände sollen beim Zoll angegeben werden. Persönliches Reisegepäck und neu eingeführte Geschenke dürfen deshalb nicht einfach gleichgesetzt werden.

Ob Abgaben entstehen, hängt unter anderem von den geltenden Freigrenzen und der konkreten Einfuhrsituation ab. Aus einem Preisunterschied von 63 Euro wird somit nicht automatisch eine Ersparnis in derselben Höhe.

Auch das Auspacken macht aus einem neuen Geschenk nicht automatisch einen abgabenfreien persönlichen Reisegegenstand.

Wo lässt sich ein Defekt später einfacher klären?

Beim Kauf für Angehörige zählt noch eine zweite Rechnung: Was passiert, wenn das Gerät nicht funktioniert? Vor der Bestellung sollte geklärt werden, wer der Verkäufer ist, welche Garantiebedingungen gelten und wohin ein defektes Produkt geschickt werden muss. Gesetzliche Ansprüche gegenüber dem Händler und eine freiwillige Herstellergarantie sind dabei nicht dasselbe.

Wer das Geschenk persönlich übergibt, sollte die Rechnung beziehungsweise einen geeigneten Kaufnachweis mitgeben oder digital verfügbar halten. Ein etwas höherer Kaufpreis vor Ort kann praktisch sinnvoll sein, wenn die Abwicklung dort deutlich einfacher ist.

Direkt bestellen oder selbst mitnehmen?

Eine Bestellung im Aufenthaltsland der Angehörigen kann Transport und Übergabe erleichtern. Dafür sollte man kontrollieren, ob der angezeigte Preis auch bei der gewünschten Zahlungsart gilt und ob die Lieferung rechtzeitig erfolgt. Beim Kauf in Österreich kann dagegen der Preisvorteil überwiegen, besonders wenn die Reise ohnehin geplant ist. Eine zusätzliche Fahrt nur wegen eines einzelnen Angebots muss einschließlich ihrer Kosten gerechnet werden.

Die beste Black-Friday-Entscheidung lautet deshalb nicht pauschal „Österreich“ oder „Balkan“. Günstiger ist jene Lösung, bei der Produktpreis, Nebenkosten und spätere Abwicklung zusammenpassen. Der Rabatt auf dem Bildschirm ist nur der Anfang dieser Rechnung.