Ein Biber, sechs durchtrennte Kabel und rund 1.600 Betroffene: In Bosnien und Herzegowina sorgt ein ungewöhnlicher Stromausfall für aufwendige Reparaturarbeiten.

Ein Biber hat am Sonntagabend in Bosnien und Herzegowina einen ungewöhnlichen Stromausfall verursacht. Gegen 21.30 Uhr durchtrennte das Tier alle sechs unterirdischen Kabel einer Mittelspannungsleitung, die unter der Autobahn Banja Luka–Doboj verläuft. Betroffen sind rund 1.600 Kunden im Gebiet von Štrpci bei Prnjavor bis zu den Ortschaften Brestovo und Mitrovići in der Gemeinde Stanari.

Schwierige Reparatur

Die Teams des Stromversorgers Elektrokrajina arbeiten bereits an der Behebung des Schadens. Für den Austausch der sechs beschädigten Erdkabel ist schwere Baumaschinerie erforderlich. Da sich der betroffene Abschnitt unter der Autobahn Banja Luka–Doboj befindet, sind die Reparaturarbeiten besonders aufwendig und dauern länger als bei einem gewöhnlichen Leitungsschaden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Elektrokrajina bat die betroffenen Kundinnen und Kunden um Geduld und Verständnis. Wann die Stromversorgung in den betroffenen Ortschaften vollständig wiederhergestellt sein wird, ist derzeit noch offen.