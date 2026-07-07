Nach Zusammenstoß mit Radfahrerin: Polizei sucht E-Scooter-Fahrer

Ein Sturz, ein kurzes Gespräch – und dann fährt der Unfallbeteiligte einfach weiter. Nun sucht die Polizei Graz nach Zeugen.

📍 Ort des Geschehens

Gegen 14 Uhr war eine 21-Jährige aus dem Bezirk Murau auf dem Geh- und Radweg der Keplerstraße in Richtung Lendplatz unterwegs, als es kurz vor der Kreuzung Hans-Resel-Gasse/Mariengasse zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer kam. Nach Angaben der jungen Frau hatte der Lenker des E-Scooters zu weit die Mitte des Weges beansprucht, wodurch eine Kollision der beiden Fahrzeuge nicht mehr zu verhindern war.

Die Radfahrerin stürzte zu Boden. Der E-Scooter-Fahrer hielt daraufhin an und erkundigte sich nach ihrem Zustand. Da die 21-Jährige nach eigenen Angaben unter Schock stand, gab sie an, unverletzt zu sein – woraufhin der Mann seine Fahrt fortsetzte.

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Fraktur festgestellt

Im weiteren Verlauf des Tages suchte die junge Frau das Landeskrankenhaus Graz auf. Dort wurde eine Fraktur im Handgelenk festgestellt; nach ambulanter Behandlung konnte sie das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Verkehrsinspektion Graz bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 059133-65-4110 zu melden.

Auch der bislang unbekannte E-Scooter-Fahrer wird ersucht, bei der Verkehrsinspektion Kontakt aufzunehmen.