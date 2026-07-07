Gute Nachricht für Wien-Energie-Kunden: Das gilt jetzt bei Strom und Gas!

Stabile Preise trotz schwankender Energiemärkte: Wien Energie sichert Kunden jetzt bis Ende September 2026 fixe Konditionen zu.

Wien Energie hat sein Tarifangebot für Strom und Erdgas aktualisiert: Sowohl Neukunden als auch Bestandskunden können ab sofort bis zum 30. September 2026 von garantierten Preisen profitieren. Beim Strom-Tarif OPTIMA Entspannt plus liegt der Verbrauchspreis bei 9,99 Cent netto je Kilowattstunde, der monatliche Grundpreis beträgt 4,93 Euro netto – jeweils exklusive Steuern und Abgaben, bei einjähriger Vertragsbindung. Beim Erdgas-Tarif sind es rund 5,44 Cent netto je Kilowattstunde sowie ein Grundpreis von 6,99 Euro netto pro Monat, ebenfalls mit einjähriger Bindung.

Die Konditionen gelten für ein Jahr ab Vertragsbeginn – unabhängig von der weiteren Entwicklung an den Energiemärkten.

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Angebot für Unternehmen

Auch für Unternehmen hält Wien Energie ein Angebot bereit: Unter dem Tarif MEGA plus können Businesskunden bis 30. September 2026 Strom zu einem Verbrauchspreis von 12,72 Cent netto je Kilowattstunde und Erdgas zu rund 6,89 Cent netto je Kilowattstunde beziehen. Die monatlichen Grundpreise liegen bei 7,46 Euro netto für Strom und 7,55 Euro netto für Erdgas, jeweils ohne Steuern und Abgaben. Wer sich für eine einjährige Vertragsbindung entscheidet, erhält einen reduzierten Verbrauchspreis: beim Strom rund 10,92 Cent netto je Kilowattstunde, beim Erdgas rund 5,89 Cent netto je Kilowattstunde.

Bisherige Preisgarantie

Bereits seit dem Sommer 2025 bietet Wien Energie Privatkunden Strom zu einem Verbrauchspreis von rund 9,9 Cent netto je Kilowattstunde mit einjähriger Preisgarantie an – ein Angebot, das mehrere hunderttausend Kunden in Anspruch genommen haben. Damit liegt die Mehrheit der Privatkunden mit Vertragsbindung bereits seit 2025 unter der Marke von zehn Cent netto je Kilowattstunde.

In den kommenden Wochen werden Bestandskunden per E-Mail oder Brief über die aktuellen Tarife informiert. Der Abschluss ist sowohl online als auch über den Wien Energie-Kundenservice möglich.