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Kollision

Crash in Wien: Kleintransporter kracht mit Straßenbahn zusammen

Crash in Wien: Kleintransporter kracht mit Straßenbahn zusammen
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

In Wien-Favoriten trifft Pkw auf Straßenbahn – der Betrieb steht, doch nicht lange.

Ort des Geschehens

In der Karl-Popper-Straße in Wien-Favoriten kam es am Montag zu einem Zusammenstoß zwischen einem weißen Pkw und einer Straßenbahn der Linie 62. Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Pressestelle der Wiener Linien bestätigte den Vorfall und dessen Ablauf.

Schnelle Normalisierung

Der Betrieb auf der betroffenen Strecke konnte bereits nach etwa zehn Minuten wieder aufgenommen werden. Laut Wiener Linien entstand durch den Unfall ausschließlich Sachschaden.

Die genaue Ursache der Kollision ist bislang ungeklärt.

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KO KOSMO-Redaktion
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