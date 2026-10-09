KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Todesfall

Tote Frau im Stiegenhaus: Polizei ermittelt in Wien

Tote Frau im Stiegenhaus: Polizei ermittelt in Wien
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Eine 35-Jährige wird leblos im Stiegenhaus gefunden, sichtbare Verletzungen werfen Fragen auf: In Wien-Landstraße ermittelt das Landeskriminalamt zu einem bedenklichen Todesfall.

In der Nacht auf Freitag wurde eine 35-jährige Frau leblos im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in der Hohlweggasse im 3. Wiener Gemeindebezirk aufgefunden. Die Polizei wurde gegen Mitternacht auf den Vorfall aufmerksam. Die zuerst eintreffenden Beamten begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen, anschließend übernahm die Berufsrettung die Versorgung der Frau. Trotz der Bemühungen starb sie noch vor Ort.

Aufgrund der Auffindungssituation und sichtbarer Verletzungen am Körper der Verstorbenen wurde eine gerichtliche Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache angeregt. Ob die Verletzungen auf ein Fremdverschulden zurückzuführen sind, ist derzeit noch unklar.

Landeskriminalamt ermittelt

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien übernommen, konkret vom Ermittlungsbereich Leib/Leben. Die Beamten gehen verschiedenen möglichen Ursachen nach, um die Umstände des Todes zu klären.

Ein Fremdverschulden kann laut Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Weitere Details zum Geschehen sind bislang nicht bekannt.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Misstrauensvotum
„Spektakulär gescheitert“ – FPÖ will Regierung zu Fall bringen
| Budgetstreit
Stocker setzt Brüssel unter Druck: Hunderte Milliarden auf dem Spiel
| Strahlungsgefahr
40 Jahre nach Tschernobyl: Radioaktive Partikel immer noch aktiv
| Geheimdiplomatie
„Ich werde dich nicht anrufen“: Vučić spricht über Versprechen an Putin
| Familientragödie
Mutter sticht Kleinkinder mit Messer – Polizeieinsätze blieben wirkungslos
MEHR AKTUELLE NEWS