Tote Frau im Stiegenhaus: Polizei ermittelt in Wien

Eine 35-Jährige wird leblos im Stiegenhaus gefunden, sichtbare Verletzungen werfen Fragen auf: In Wien-Landstraße ermittelt das Landeskriminalamt zu einem bedenklichen Todesfall.

In der Nacht auf Freitag wurde eine 35-jährige Frau leblos im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in der Hohlweggasse im 3. Wiener Gemeindebezirk aufgefunden. Die Polizei wurde gegen Mitternacht auf den Vorfall aufmerksam. Die zuerst eintreffenden Beamten begannen umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen, anschließend übernahm die Berufsrettung die Versorgung der Frau. Trotz der Bemühungen starb sie noch vor Ort.

Aufgrund der Auffindungssituation und sichtbarer Verletzungen am Körper der Verstorbenen wurde eine gerichtliche Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache angeregt. Ob die Verletzungen auf ein Fremdverschulden zurückzuführen sind, ist derzeit noch unklar.

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Landeskriminalamt ermittelt

Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien übernommen, konkret vom Ermittlungsbereich Leib/Leben. Die Beamten gehen verschiedenen möglichen Ursachen nach, um die Umstände des Todes zu klären.

Ein Fremdverschulden kann laut Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Weitere Details zum Geschehen sind bislang nicht bekannt.