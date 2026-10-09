Achtung, Autofahrer: Zwei Tunnel werden nachts gesperrt

Nächtliche Tunnelsperren auf der S1: Wegen Wartungsarbeiten müssen Autofahrer in der kommenden Woche an vier Nächten mit Einschränkungen rechnen. Betroffen sind die Tunnel Vösendorf und Rannersdorf.

Autofahrer auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) müssen sich in der kommenden Woche auf nächtliche Sperren einstellen. Die ASFINAG führt Überprüfungs- und Wartungsarbeiten durch, weshalb die Tunnel Vösendorf und Rannersdorf zeitweise nicht passierbar sind. Die Sperren gelten jeweils von 22.00 bis 4.00 Uhr und betreffen beide Fahrtrichtungen.

Diese Nächte sind betroffen

Beim Tunnel Vösendorf kommt es in den Nächten von Montag auf Dienstag, dem 12. auf den 13. Oktober, sowie von Mittwoch auf Donnerstag, dem 14. auf den 15. Oktober, zu Sperren.

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Der Tunnel Rannersdorf ist hingegen in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch, dem 13. auf den 14. Oktober, und von Donnerstag auf Freitag, dem 15. auf den 16. Oktober, betroffen.

Umleitungen eingerichtet

Während der Sperren wird der Verkehr über ausgeschilderte Umleitungsstrecken geführt. Die ASFINAG hat die Arbeiten bewusst in die Nachtstunden gelegt, um die Auswirkungen auf den Verkehr möglichst gering zu halten.

Wer nachts auf der S1 unterwegs ist, sollte die Sperrzeiten bei der Routenplanung berücksichtigen und gegebenenfalls zusätzliche Fahrzeit einplanen.