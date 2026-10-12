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Bergunfall

20-Jähriger stürzt 85 Meter ab: Dramatische Rettung im Nebel

20-Jähriger stürzt 85 Meter ab: Dramatische Rettung im Nebel
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

85 Meter Absturz, dichter Nebel, ein Rennen gegen die Zeit – in Westendorf kämpften Retter unter extremen Bedingungen um einen jungen Wanderer.

Am Sonntagnachmittag ereignete sich in Tirol ein schwerer Bergunfall. Ein 20-jähriger Wanderer aus Deutschland stürzte beim Abstieg von der Choralmbahn-Bergstation in Westendorf auf einer Länge von 85 Metern über steiles Wiesengelände ab. Der junge Mann befand sich gemeinsam mit fünf weiteren Personen auf dem Weg ins Tal, als er abseits der gesicherten Routen auf nassem Untergrund den Halt verlor und in die Tiefe fiel.

Schwierige Rettung

Die anschließende Rettungsaktion gestaltete sich aufgrund dichten Nebels äußerst schwierig. Erst als sich die Sichtverhältnisse vorübergehend besserten, war es der Besatzung des Notarzthubschraubers möglich, eine sogenannte Crashbergung durchzuführen.

Der Verletzte erlitt eine Thoraxverletzung sowie eine Unterschenkelfraktur und wurde nach der Erstversorgung vor Ort in das Krankenhaus St. Johann in Tirol transportiert.

Im Einsatz standen die Bergrettung Westendorf mit zehn Kräften und zwei Fahrzeugen sowie zwei Alpinpolizisten.

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