Oktoberfest endet tödlich: 35-Jähriger stürzt auf Betonboden

Ein Oktoberfest, eine Baustelle, ein tödlicher Sturz – in der Nacht auf Sonntag endete ein Festbesuch in einer Tragödie.

Nach dem Besuch eines Feuerwehr-Oktoberfestes in Ransdorf bei Lichtenegg kam ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt in der Nacht auf Sonntag ums Leben. Zwischen drei und fünf Uhr morgens verließ er das Festgelände zu Fuß und gelangte offenbar auf eine benachbarte Baustelle, wo er rund drei Meter in die Tiefe stürzte und auf dem Betonboden eines Rohbaus aufprallte.

Tragischer Fund

Entdeckt wurde der Mann erst am Sonntag, dem 11. Oktober, gegen zwölf Uhr mittags – von den Eigentümern des Grundstücks. Diese alarmierten sofort die Einsatzkräfte; auch der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 3 wurde an den Unfallort gerufen.

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Für den 35-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät: Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.