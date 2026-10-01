Wien: Arbeiter stürzt aus fünftem Stock und stirbt

Im Fasanviertel in Wien-Landstraße ist am Donnerstagmorgen ein Arbeiter tödlich verunglückt. Um 7.53 Uhr stürzte ein 45-jähriger Spengler aus Rumänien bei Reparaturarbeiten auf einer Terrasse im fünften Stockwerk ab und fiel rund 18 bis 20 Meter tief in den betonierten Innenhof des Gebäudes. Die Wiener Berufsrettung war rasch vor Ort, doch alle Bemühungen blieben ohne Erfolg – der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ermittlungen laufen

Wie es zu dem Absturz kommen konnte, ist bislang nicht geklärt. Sowohl die Baupolizei als auch das Arbeitsinspektorat haben Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Dabei rücken auch die eingehaltenen – oder möglicherweise nicht eingehaltenen – Sicherheitsvorkehrungen in den Fokus der Untersuchungen.

Der Unglücksfall lenkt die Aufmerksamkeit erneut auf die Arbeitsbedingungen in der Wiener Baubranche, insbesondere für Arbeitskräfte aus dem Ausland. Ähnliche Vorfälle der Vergangenheit haben bereits auf bestehende Risiken hingewiesen, und die Frage, unter welchen Umständen Menschen unterschiedlicher Herkunft auf Wiener Baustellen tätig sind, steht seither verstärkt im Blickfeld der Öffentlichkeit.