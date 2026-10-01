Rugby-Fieber in Krems: Österreich empfängt Kroatien

Krems an der Donau wird zur Rugby-Bühne: Ein Doppelspieltag mit internationalem Flair erwartet Fans und Neugierige gleichermaßen.

Ort des Geschehens

Am 10. Oktober 2026 rückt Krems an der Donau für einen Tag in den Mittelpunkt des europäischen Rugby. Im Sepp-Doll-Stadion empfängt Österreich den Nachbarn Kroatien zu einem Doppelspieltag, der sowohl die Herren als auch die U18-Nationalteams auf den Rasen bringt – eingebettet in den Rahmen der Rugby Europe Conference 2026/27.

Doppelspieltag in Krems

Den Auftakt macht das Herren-Länderspiel um 14.00 Uhr, ehe um 16.00 Uhr die U18-Teams das Stadion an der Roseggerstraße 20 in Krems an der Donau übernehmen. Zwei Partien, ein Nachmittag, internationales Flair mitten in Niederösterreich – wer beide Begegnungen verfolgt, bekommt ein kompaktes Rugby-Programm auf gehobenem Niveau geboten.

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Für das österreichische Nationalteam hat dieser Tag eine besondere Bedeutung. Vor eigenem Publikum aufzulaufen, ist eine Chance, die der Verband bewusst nutzen möchte. Rugby Austria richtet den Blick dabei nicht nur auf die Stammfangemeinde – ausdrücklich willkommen sind auch Neugierige und Familien, die den Sport bislang noch nicht aus der Nähe erlebt haben.

Freier Eintritt winkt

Wer früh kommt, wird zusätzlich belohnt: Die ersten zehn Besucher, die mit Rugby-Austria-Merchandise im Stadion erscheinen, erhalten freien Eintritt. Eine kleine, aber wirkungsvolle Geste, die Lautstärke auf den Rängen und Stimmung im Stadion fördern soll.