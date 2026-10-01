Flughafen Wien verliert 5,8 Prozent der Passagiere

Weniger Passagiere, weniger Flüge – Österreichs Airports erleben einen ungewohnten Sommer. Doch die Zahlen erzählen nur die halbe Geschichte.

Im Juli und August dieses Jahres sind die Passagierzahlen an den österreichischen Flughäfen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5,1 Prozent auf insgesamt sieben Millionen Fluggäste gesunken, wie Statistik Austria mitteilte. Auch die Zahl der Flugbewegungen ging um 4,9 Prozent zurück.

Besonders stark betroffen waren die Flughäfen Linz und Klagenfurt, die Einbußen von 13,5 beziehungsweise 13 Prozent hinnehmen mussten. Einen gegenteiligen Trend verzeichneten die Flughäfen Salzburg und Innsbruck, die ihre Passagierzahlen um 8,9 beziehungsweise 5,6 Prozent steigern konnten – wobei Innsbruck das Niveau von vor der Corona-Pandemie noch nicht wieder erreicht hat. Der Flughafen Wien verbuchte ein Minus von 5,8 Prozent und kam auf 6,3 Millionen Passagiere.

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Rückgang bei Flugbewegungen

In den beiden Sommermonaten wurden an österreichischen Flughäfen insgesamt 50.511 Starts und Landungen gezählt – der erste Rückgang bei den Flugbewegungen seit dem Sommer 2020. Die stärksten Einbußen in diesem Bereich entfielen erneut auf Linz und Klagenfurt mit Rückgängen von 23,5 beziehungsweise 16,6 Prozent. Auch beim Frachtaufkommen gab es einen Rückgang um 1,9 Prozent auf 42.183 Tonnen; das Luftpostaufkommen brach sogar um 19,4 Prozent auf 618 Tonnen ein.

Trotz der rückläufigen Entwicklung ordnet Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, die Lage in einen breiteren Kontext ein: „Dennoch rangierte das Passagieraufkommen weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.“ Das aktuelle Aufkommen reihe sich hinter den Rekordjahren 2025, 2024 und 2019 ein. Bereits seit April des laufenden Jahres bewegen sich die Passagierzahlen kontinuierlich unter dem jeweiligen Vorjahreswert.