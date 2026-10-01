Ab 1. Oktober: Neues Gesetz zwingt Hersteller zur Reparatur

Reparieren statt wegwerfen – ein neues Gesetz stärkt ab Oktober die Rechte österreichischer Konsumenten spürbar.

Ab dem 1. Oktober gilt in Österreich ein neues Gesetz, das Konsumenten deutlich stärker absichert als bisher: Das Warenreparaturrichtlinie-Umsetzungsgesetz bringt erweiterte Gewährleistungsrechte und verpflichtet Hersteller zu weitreichenderen Reparaturleistungen.

Verlängerte Gewährleistung

Mit dem Inkrafttreten des Warenreparaturrichtlinie-Umsetzungsgesetzes, kurz WaRUG, setzt Österreich eine entsprechende EU-Richtlinie in nationales Recht um. Kern der Neuregelung ist eine verlängerte Gewährleistungsfrist: Wird innerhalb der zweijährigen Gewährleistungsfrist ein Mangel festgestellt und das betroffene Produkt daraufhin repariert, verlängert sich die Frist um ein weiteres Jahr. Diese Regelung greift allerdings erst für Kaufverträge, die ab dem 30. September 2026 abgeschlossen werden.

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Die Verlängerung der Gewährleistungsfrist erstreckt sich auf alle Produkte, die innerhalb des geltenden Zeitraums einer Reparatur unterzogen werden. Für den konkret reparierten Teil beginnt nach Abschluss der Reparatur zusätzlich eine neue zweijährige Gewährleistungsfrist zu laufen. Für Verbraucher bedeutet das eine spürbar höhere Rechtssicherheit beim Produktkauf.

Pflichten der Hersteller

Hersteller wiederum sind künftig verpflichtet, für bestimmte Produktkategorien – darunter Waschmaschinen, Staubsauger und Mobiltelefone – Reparaturen anzubieten, und zwar auch dann, wenn die reguläre Gewährleistungsfrist bereits abgelaufen ist. Diese Pflicht besteht für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren nach dem letzten Inverkehrbringen des jeweiligen Produkts. Darüber hinaus müssen Reparaturen innerhalb einer angemessenen Frist und zu einem vertretbaren Preis durchgeführt werden.

Die Arbeiterkammer begrüßt die neuen Regelungen grundsätzlich, sieht aber weiteren Handlungsbedarf. Sie spricht sich für eine Ausweitung der Reparaturpflicht auf zusätzliche Produktgruppen aus und fordert mehr Transparenz bei den Ersatzteilpreisen. Die auslaufende „Geräte-Retter-Prämie“ müsse durch eine dauerhafte Nachfolgeregelung ersetzt werden, um nachhaltigen Konsum zu fördern und die anfallende Menge an Elektroschrott langfristig zu reduzieren.