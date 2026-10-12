KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Festnahme

98 Verfahren, 70.000 Euro Strafen offen: Wiener festgenommen

98 Verfahren, 70.000 Euro Strafen offen: Wiener festgenommen
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

98 offene Verfahren, 70.000 Euro Schulden – ein 25-Jähriger dachte, er käme damit durch. Dann klingelten die Beamten.

In Wien ist am Sonntagnachmittag ein 25-jähriger österreichischer Staatsbürger in seiner Wohnung in Wien-Favoriten festgenommen worden. Gegen ihn waren insgesamt 98 Verwaltungsstrafverfahren anhängig, die sich über einen längeren Zeitraum angesammelt hatten. Die zugrunde liegenden Vergehen reichten dabei von Fahren unter Drogeneinfluss bis hin zu einer Vielzahl an Parkverstößen.

Festnahme in Favoriten

Trotz der enormen Anzahl an Verfahren hatte der Mann die aufgelaufenen Strafen in Gesamthöhe von 70.000 Euro zu keinem Zeitpunkt beglichen. Im Zuge einer Razzia in Wien-Favoriten stellten Beamte den 25-Jährigen und nahmen ihn fest.

Verstoß gegen Meldegesetz

Neben den offenen Geldstrafen wurde gegen den Mann auch eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Meldegesetz erstattet. Seinen offiziellen Wohnsitz hatte er lediglich zum Schein in Wien-Penzing gemeldet, tatsächlich lebte er jedoch in Wien-Favoriten.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Kollision
Crash in Wien: Kleintransporter kracht mit Straßenbahn zusammen
| Bergunfall
20-Jähriger stürzt 85 Meter ab: Dramatische Rettung im Nebel
| Pistengeheimtipps
Hier ist Skifahren noch leistbar: Österreichs beste Geheimtipps
| Festnahme
98 Verfahren, 70.000 Euro Strafen offen: Wiener festgenommen
| Klimaextrem
September bricht Hitzerekord – und El Niño wird immer stärker
MEHR AKTUELLE NEWS