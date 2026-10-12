98 Verfahren, 70.000 Euro Strafen offen: Wiener festgenommen

98 offene Verfahren, 70.000 Euro Schulden – ein 25-Jähriger dachte, er käme damit durch. Dann klingelten die Beamten.

In Wien ist am Sonntagnachmittag ein 25-jähriger österreichischer Staatsbürger in seiner Wohnung in Wien-Favoriten festgenommen worden. Gegen ihn waren insgesamt 98 Verwaltungsstrafverfahren anhängig, die sich über einen längeren Zeitraum angesammelt hatten. Die zugrunde liegenden Vergehen reichten dabei von Fahren unter Drogeneinfluss bis hin zu einer Vielzahl an Parkverstößen.

Festnahme in Favoriten

Trotz der enormen Anzahl an Verfahren hatte der Mann die aufgelaufenen Strafen in Gesamthöhe von 70.000 Euro zu keinem Zeitpunkt beglichen. Im Zuge einer Razzia in Wien-Favoriten stellten Beamte den 25-Jährigen und nahmen ihn fest.

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Verstoß gegen Meldegesetz

Neben den offenen Geldstrafen wurde gegen den Mann auch eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Meldegesetz erstattet. Seinen offiziellen Wohnsitz hatte er lediglich zum Schein in Wien-Penzing gemeldet, tatsächlich lebte er jedoch in Wien-Favoriten.