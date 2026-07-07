Großrazzia gegen Menschenhandel: Mehr als 1000 Festnahmen weltweit

Fünf Tage, 59 Länder, über 1000 Festnahmen: Eine Großoperation gegen Menschenhandel bringt erschreckende Strukturen ans Licht.

Eine von Österreich und Rumänien gemeinsam geleitete internationale Großoperation gegen Menschenhandel hat in 59 Ländern zur Festnahme von 1024 Verdächtigen geführt und 2070 mutmaßliche Opfer ans Licht gebracht. Wie das Bundeskriminalamt am Montag mitteilte, lief die Aktion vom 8. bis 12. Juni und wurde von Europol, Interpol sowie der EU-Grenzschutzagentur Frontex koordiniert und unterstützt. Im Fokus der Ermittler standen dabei vor allem Netzwerke, die Menschen zur sexuellen Ausbeutung, zum Betteln oder zur Begehung von Straftaten zwingen.

Kontrolliert wurden in diesem Zusammenhang Bordelle, Laufhäuser, Studios, Wohnungen und Hotels ebenso wie stark frequentierte öffentliche Orte.

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Einsatz in Österreich

Im Inland waren 211 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, die insgesamt 947 Personen, 118 Lokale und Wohnungen sowie zahlreiche Fahrzeuge und Dokumente kontrollierten. Dabei wurden fünf Ermittlungsverfahren wegen Menschenhandels eingeleitet, fünf weitere Personen wegen anderer Delikte festgenommen und rund 68.000 Euro Bargeld, Mobiltelefone sowie Suchtmittel sichergestellt. In Österreich konnten 17 mutmaßliche Opfer befreit, acht Verdächtige festgenommen und zwei weitere ausgeforscht werden.

Besonders schwerwiegende Fälle wurden in mehreren Bundesländern aufgedeckt. In Oberösterreich soll eine ungarische Staatsangehörige nach Österreich gebracht und in der illegalen Hotelprostitution ausgebeutet worden sein – zwei ihrer Landsleute wurden festgenommen, das mutmaßliche Opfer einer Schutzeinrichtung übergeben. In Tirol laufen Ermittlungen wegen des Verdachts, dass zwei Rumäninnen mithilfe der sogenannten Loverboy-Methode in die Prostitution gezwungen wurden. Eine weitere mutmaßlich betroffene Rumänin wurde in Salzburg identifiziert.

Bei der Loverboy-Methode gibt der Täter vor, ein liebevoller Partner zu sein, um das Vertrauen seines Opfers zu gewinnen und es emotional von sich abhängig zu machen. Nach einer gewissen Zeit beginnt die gezielte Manipulation: Der Täter behauptet etwa, in finanziellen Schwierigkeiten zu stecken oder Schulden tilgen zu müssen, und überredet das Opfer, „vorübergehend“ der Prostitution nachzugehen. Wer sich weigert, dem droht Gewalt.

Internationale Dimension

Der Großteil der von anderen Staaten identifizierten Opfer stammte laut der Nachrichtenagentur dpa aus Argentinien, Kolumbien und Venezuela sowie aus der Republik Moldau und Nepal. Interpol zufolge waren viele von ihnen über Staatsgrenzen hinweg verschleppt worden, nachdem sie durch Täuschung, Nötigung oder aufgrund ihrer prekären Lebenssituation ins Visier der Menschenhändler geraten waren.

Bereits im Vorfeld der Aktion hatten Ermittler über Internetrecherchen verdächtige Plattformen sowie mutmaßliche Täter und potenzielle Opfer identifiziert. Bundeskriminalamtsdirektor Andreas Holzer wertete die Operation als Beleg für die Wirksamkeit enger internationaler Zusammenarbeit: Nur durch den grenzüberschreitenden Informationsaustausch sei es möglich, kriminelle Menschenhändler-Netzwerke nachhaltig zu zerschlagen und Betroffene zu schützen.