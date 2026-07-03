Frauen betäubt und in Chats geteilt: Europol deckt schockierende Netzwerke auf

Betäubt, missbraucht, vernetzt: Eine Großoperation legt offen, wie systematisch diese Verbrechen organisiert waren.

Eine internationale Polizeiaktion hat mutmaßliche Netzwerke von Männern ins Visier genommen, die ihre Partnerinnen betäubt, sexuell missbraucht und sich in geheimen Online-Gruppen über die Taten ausgetauscht haben sollen. Europol und die britische National Crime Agency gaben bekannt, dass im Zuge der Ermittlungen mehr als 150 mutmaßliche Täter und Opfer identifiziert wurden. 57 Personen wurden festgenommen, 158 Opfer konnten in Sicherheit gebracht werden.

Im Mittelpunkt der Aktion steht die internationale Operation „Project Medusa“, die sich gegen sogenannte drogenunterstützte Sexualdelikte richtet. Seit dem Start im April 2026 wurden nach Angaben von Europol zudem 113 neue Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei werden Opfer durch den Einsatz von Substanzen oder Alkohol in einen Zustand versetzt, in dem sie weder zustimmen noch sich später an die Vorgänge erinnern können. Besonders erschütternd ist dabei ein wiederkehrendes Muster: Viele mutmaßliche Opfer sollen erst durch die Ermittlungsbehörden erfahren haben, was ihnen widerfahren ist.

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Getragen wird die Operation von deutschen und britischen Ermittlern, unterstützt durch Europol. Strafverfolgungsbehörden aus mehreren Ländern sind eingebunden, darunter die USA, Frankreich, Spanien, die Niederlande und Brasilien. Das erklärte Ziel ist die Zerschlagung der digitalen Täternetzwerke sowie die Identifizierung weiterer Opfer.

Taten im Nahbereich

Als besonders heimtückisch stufen die Ermittler den Umstand ein, dass sich die Taten überwiegend im privaten Nahbereich der Opfer ereignet haben sollen. Die mutmaßlichen Täter kamen demnach häufig aus bestehenden Beziehungen oder dem unmittelbaren sozialen Umfeld. In einzelnen Fällen soll der Missbrauch über Jahre oder sogar Jahrzehnte angedauert haben.

Die britische NCA bezeichnet dieses Muster als extreme Form des Vertrauensbruchs. Frauen seien in Situationen angegriffen worden, in denen sie sich eigentlich in Sicherheit wähnen durften: in Partnerschaften, in Wohnungen, im eigenen Zuhause. Manche Betroffene hätten keinerlei klare Erinnerung an die Übergriffe, da sie während der Taten betäubt gewesen sein sollen.

Online-Plattformen spielten nach Angaben der Behörden eine tragende Rolle in den Strukturen hinter den Taten. In verschlüsselten Chats, Foren und geschlossenen Gruppen sollen sich Männer gegenseitig bestärkt, Missbrauch als normal dargestellt und entsprechendes Material verbreitet haben. Den Ermittlern zufolge beschränkte sich die Aktivität in diesen Gruppen nicht auf bloßen Austausch, sondern umfasste auch die konkrete Koordination von Straftaten.

Die Polizei spricht von einer neuen Dimension sexualisierter Gewalt: Taten, die im privaten Raum beginnen, werden digital vernetzt, dokumentiert und weiterverbreitet. Genau das mache die Ermittlungen besonders komplex. Spuren führen über Ländergrenzen hinweg, während Opfer oft lange nichts von den Taten wissen.

Fall Pelicot

Die aktuellen Ermittlungen stehen auch im Kontext des französischen Falls Gisele Pelicot. Ihr damaliger Ehemann Dominique Pelicot wurde 2024 zu 20 Jahren Haft verurteilt, weil er seine Frau über Jahre betäubt und anderen Männern zum Missbrauch überlassen hatte. Der Fall löste europaweit eine breite Debatte über sexualisierte Gewalt, Misogynie und digitale Tätergemeinschaften aus.

Seither prüfen Ermittlungsbehörden verstärkt, ob vergleichbare Netzwerke auch in anderen Ländern existieren. Die aktuellen Ergebnisse legen nahe, dass solche Fälle nicht als Einzelphänomene betrachtet werden dürfen. Behörden warnen, dass die tatsächliche Zahl der Opfer erheblich höher liegen könnte, da viele Betroffene die Taten nicht anzeigen können oder gar nicht wissen, dass sie Opfer wurden.

Die Ermittler appellieren an alle, die den Verdacht hegen, Opfer eines solchen Angriffs geworden zu sein, sich zu melden. Als mögliche Hinweiszeichen nennen sie unerklärliche Erinnerungslücken, starke Benommenheit, Verletzungen oder das diffuse Gefühl, dass etwas nicht stimmt – auch ohne konkrete Beweise.

Die NCA betont ausdrücklich, dass Betroffene weder eine lückenlose Erinnerung noch fertige Beweise benötigen, um Hilfe in Anspruch zu nehmen.