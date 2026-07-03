KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Einbruchsserie

Millionen-Räuber aus Wien: Europäischer Haftbefehl führt zu Verhaftung

Millionen-Räuber aus Wien: Europäischer Haftbefehl führt zu Verhaftung
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Zwölf Einbrüche, Millionenschaden, ein Europäischer Haftbefehl – die Spur führte bis in die Slowakei.

Ein 43-jähriger georgischer Staatsbürger ist bei der Einreise in die Slowakei von den dortigen Behörden festgenommen worden – auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls, den Österreich zuvor gegen ihn erwirkt hatte. Am 30. Juni wurde der Mann nach Österreich ausgeliefert und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

Zwölf Einbrüche

Umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, Gruppe Lang, sowie Spurenabgleiche, die den Tatverdächtigen mit verschiedenen Tatorten in Verbindung brachten, führten zu einem belastenden Ergebnis. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird dem 43-Jährigen die Begehung von insgesamt zwölf Wohnungseinbrüchen zur Last gelegt.

Bei den einzelnen Taten soll der Verdächtige jeweils die Wohnungstüren aufgebrochen und dabei Schmuck, Kleidung sowie weitere Wertgegenstände entwendet haben.

Der dabei insgesamt angerichtete Schaden wird auf rund 1,1 Millionen Euro beziffert.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Vergiftungsgefahr
Blaualgen-Alarm: Dieses Gewässer ist lebensgefährlich für Hunde
| Versorgungskrise
Öl-Riese am Tropf: Putin muss Treibstoff importieren
| Hitzewelle
Frankreich im Hitze-Kollaps: Fast 9.000 Tote in einer Woche
| Wissenswert
Stoßdämpfer am Auto richtig verstehen warten und rechtzeitig ersetzen
| Bombendrohung
Bombendrohung am Zeugnistag – WEGA stürmt Schulgebäude
MEHR AKTUELLE NEWS