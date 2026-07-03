Millionen-Räuber aus Wien: Europäischer Haftbefehl führt zu Verhaftung

Zwölf Einbrüche, Millionenschaden, ein Europäischer Haftbefehl – die Spur führte bis in die Slowakei.

Ein 43-jähriger georgischer Staatsbürger ist bei der Einreise in die Slowakei von den dortigen Behörden festgenommen worden – auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls, den Österreich zuvor gegen ihn erwirkt hatte. Am 30. Juni wurde der Mann nach Österreich ausgeliefert und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

Zwölf Einbrüche

Umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, Gruppe Lang, sowie Spurenabgleiche, die den Tatverdächtigen mit verschiedenen Tatorten in Verbindung brachten, führten zu einem belastenden Ergebnis. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird dem 43-Jährigen die Begehung von insgesamt zwölf Wohnungseinbrüchen zur Last gelegt.

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Bei den einzelnen Taten soll der Verdächtige jeweils die Wohnungstüren aufgebrochen und dabei Schmuck, Kleidung sowie weitere Wertgegenstände entwendet haben.

Der dabei insgesamt angerichtete Schaden wird auf rund 1,1 Millionen Euro beziffert.