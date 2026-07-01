Viele Familien fahren im Sommer für Wochen in die Heimat. Genau dann schlagen Einbrecher gern zu. Mit einfachen Maßnahmen bleibt die Wohnung sicher.

Warum der Sommer riskant ist

In der Urlaubszeit stehen viele Wohnungen lange leer. Einbrecher erkennen das schnell. Eine unbewohnt wirkende Wohnung ist ein leichtes Ziel. Gerade in Diaspora-Vierteln fahren viele gleichzeitig weg. Umso wichtiger ist guter Schutz. Schon kleine Maßnahmen schrecken ab.

Die Wohnung bewohnt wirken lassen

Eine bewohnt wirkende Wohnung schreckt Einbrecher ab. Zeitschaltuhren schalten abends das Licht ein. Das täuscht Anwesenheit vor. Bitten Sie Nachbarn, den Briefkasten zu leeren. Ein überquellender Briefkasten verrät die Abwesenheit. Auch heruntergelassene Rollläden den ganzen Tag fallen auf.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Fenster und Türen sichern

Die meisten Einbrecher kommen durch Fenster und Türen. Verschließen Sie alles sorgfältig, auch Kippfenster. Ein gekipptes Fenster gilt als offen. Drehen Sie den Schlüssel im Schloss zweimal um. Sichere Beschläge erschweren das Aufhebeln. Schon das kostet Einbrecher wertvolle Zeit.

Wertsachen klug verstauen

Bargeld und Schmuck gehören nicht ins Nachtkästchen. Diese Verstecke kennen Einbrecher genau. Wichtige Dokumente bewahren Sie besser im Safe auf. Fotografieren Sie wertvolle Gegenstände vorab. Im Schadensfall hilft das der Versicherung. Bewahren Sie die Bilder digital auf.

Nachbarschaft als bester Schutz

Aufmerksame Nachbarn sind der wirksamste Einbruchschutz. Informieren Sie sie über Ihre Abwesenheit. Bitten Sie um einen Blick auf die Wohnung. Im Gegenzug helfen Sie, wenn die Nachbarn wegfahren. So entsteht ein Netz, das alle schützt. Das kostet nichts und wirkt enorm.

Nicht im Netz verraten

Posten Sie den Urlaub nicht in Echtzeit in sozialen Medien. Ein »endlich am Meer« verrät, dass die Wohnung leer ist. Teilen Sie die Fotos besser nach der Rückkehr. Auch der Abwesenheits-Status sollte sparsam sein. Nicht jeder muss wissen, wann Sie weg sind. Diskretion ist Teil des Schutzes.

Technik, die abschreckt

Bewegungsmelder und Kameras erhöhen die Sicherheit. Schon sichtbare Geräte schrecken viele Täter ab. Es muss kein teures System sein. Smarte Steckdosen schalten Lampen nach Zeitplan. Das wirkt wie Anwesenheit. Schon kleine Maßnahmen zeigen Wirkung.

Den Notfall vorbereiten

Eine Vertrauensperson mit Schlüssel ist Gold wert. Sie kann nach einem Wasserschaden oder Sturm sehen. Auch Pflanzen und Post sind dann versorgt. Hinterlegen Sie eine Telefonnummer für Notfälle. So sind Sie auch aus der Ferne erreichbar. Das beruhigt während des Urlaubs.

Versicherung prüfen

Ein Blick in die Haushaltsversicherung lohnt sich vor der Reise. Prüfen Sie, was im Schadensfall gedeckt ist. Manche Policen verlangen bestimmte Sicherungen. Fotografieren Sie wertvolle Gegenstände vorab. Im Ernstfall erleichtert das die Abwicklung. Bewahren Sie die Bilder sicher digital auf.

Nach der Rückkehr

Auch bei der Heimkehr lohnt ein kurzer Kontrollblick. Prüfen Sie Türen, Fenster und Schlösser. Fällt etwas auf, melden Sie es sofort. Bei Einbruchsspuren rufen Sie die Polizei. Verändern Sie nichts am Tatort. So sichern Sie wichtige Spuren.

Die Wohnung im Sommer schützen

Hitze und lange Abwesenheit fordern die Wohnung zusätzlich. Drehen Sie das Hauptwasser ab, wenn möglich. Ziehen Sie unnötige Stecker. Verderbliche Lebensmittel räumen Sie weg. Eine kurze Runde verhindert Schäden. So kehren Sie sorgenfrei zurück.

Checkliste für den letzten Tag

Eine feste Liste gibt vor der Abfahrt Sicherheit. Fenster, Türen, Herd und Wasser prüfen. Zeitschaltuhr und Notfallschlüssel klären. Briefkasten und Pflanzen organisieren Sie vorab. Dann steht der Heimreise nichts im Weg. Der Urlaub beginnt entspannt.

Kurz-Checkliste vor der Abfahrt

Eine letzte Runde durch die Wohnung gibt Sicherheit. Prüfen Sie Fenster, Herd und Wasserhähne. Ziehen Sie unnötige Stecker. Geben Sie einen Schlüssel einer Vertrauensperson. So kommt im Notfall jemand hinein. Dann steht der entspannten Heimreise nichts im Weg.

Faktenbox