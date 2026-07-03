Aschenbecher-Attacke beim Österreich-Match: Frau verliert mehrere Zähne

Ein weggeworfener Aschenbecher, eine schwer verletzte Frau und zwei Festnahmen – ein Streit in Wien eskalierte brutal.

Bei einem Streit in Wien hat ein 21-jähriger Mann einen Aschenbecher geworfen und dabei eine gleichaltrige Frau schwer verletzt. Der Frau wurden durch den Aufprall mehrere Zähne ausgeschlagen, zudem bestand der Verdacht auf einen Kieferbruch. Die Berufsrettung Wien übernahm die Erstversorgung der Verletzten noch am Einsatzort und transportierte sie anschließend in ein Krankenhaus.

Geständnis & Festnahme

Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort von Beamten des Stadtpolizeikommandos Wien-Brigittenau sowie der Bereitschaftseinheit festgenommen. In der anschließenden Einvernahme legte der 21-Jährige ein Geständnis ab. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt.

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Im Rahmen des Einsatzes nahm die Polizei auch den 25-jährigen Freund der verletzten Frau fest. Der Mann soll versucht haben, den Tatverdächtigen körperlich anzugehen. Als Beamte einschritten, traf der 25-Jährige einen Polizisten mit dem Ellenbogen am Kopf und verletzte ihn dabei leicht.

Die Staatsanwaltschaft entschied, den Mann auf freiem Fuß anzuzeigen.