21-Jähriger attackiert Mutter und Kind und flüchtet mit gestohlenem Auto

Zwei Angriffe, ein Täter, eine entführte Tochter – ein Mittwochabend in Wien-Donaustadt eskaliert innerhalb von Minuten dramatisch.

In Wien-Donaustadt kam es am Mittwochabend zu einer Serie von Angriffen, die innerhalb kurzer Zeit zwei Vorfälle umfasste. Gegen 22 Uhr griff ein 21-jähriger Ukrainer in einer Parkgarage eine 45-jährige Frau an und versuchte, sie gewaltsam aus ihrem Fahrzeug zu ziehen. Erst als andere Personen in der Garage auf ihre Hilferufe reagierten, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete.

Zweiter Angriff

Kurz darauf schlug der Täter erneut zu. Eine 34-jährige Frau war gerade dabei, ihre achtjährige Tochter auf dem Rücksitz ihres Autos zu platzieren, als der 21-Jährige dazwischentrat. Er drängte sich zwischen die beiden, riss das Kind aus dem Fahrzeug und entriss der Mutter mit Gewalt die Autoschlüssel. Anschließend fuhr er mit dem Wagen davon. Sowohl die Frau als auch ihre Tochter erlitten dabei Verletzungen.

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Festnahme folgt

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Beamten des Stadtpolizeikommandos Wien-Donaustadt gelang es, das gestohlene Fahrzeug in der Pirquetgasse ausfindig zu machen. Der Tatverdächtige wurde in unmittelbarer Nähe des Autos festgenommen. Bei seiner Einvernahme erklärte der 21-Jährige, er habe „etwas Neues ausprobieren“ wollen.

Er befindet sich seither in Haft.