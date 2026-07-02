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Konvoi-Unfall

Zagreb: Kroatiens Premier übersteht Kollision in Panzer-Audi

Zagreb: Kroatiens Premier übersteht Kollision in Panzer-Audi
Foto: epa/Olivier Matthys
2 Min. Lesezeit |

Mitten in Zagreb gerät die Kolonne des kroatischen Premiers ins Straucheln – ein Zwischenfall mit ungewöhnlichem Schauplatz.

In der kroatischen Hauptstadt Zagreb ist am Donnerstag die gesicherte Fahrzeugkolonne von Premierminister Andrej Plenkovic in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Wie die kroatische Regierung mitteilte, kam es auf der Savska cesta zu einer kleineren Kollision zwischen zwei Fahrzeugen des bewachten Konvois. Kroatischen Medienberichten zufolge befand sich Plenkovic zum Zeitpunkt des Unfalls in einem der betroffenen Fahrzeuge. Verletzte gab es keine.

Unfall nach Sitzung

Der Vorfall ereignete sich unmittelbar nach der Rückkehr des Premierministers von einer Regierungssitzung in der National- und Universitätsbibliothek in Zagreb. Laut Regierungsangaben waren ausschließlich Fahrzeuge der Kolonne in den Unfall involviert – weder andere Verkehrsteilnehmer noch Fußgänger seien zu irgendeinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.

Die Polizei leitete noch vor Ort Ermittlungen ein. Ein Lokalaugenschein soll Aufschluss darüber geben, wie es innerhalb des gesicherten Konvois zu der Kollision kommen konnte.

Gepanzerter Audi

Bei dem betroffenen Fahrzeug soll es sich um einen Audi A8 L Security gehandelt haben – ein Modell, das speziell für den Transport hochrangiger Amtsträger konzipiert ist und durch Panzerung, Spezialglas sowie zusätzliche Sicherheitssysteme ein erheblich höheres Gewicht als herkömmliche Luxuslimousinen aufweist.

Für Plenkovic blieb der Vorfall nach bisherigem Erkenntnisstand folgenlos: Es entstand lediglich Sachschaden.

Genauere Informationen zum Unfallhergang werden nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen erwartet.

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KO KOSMO-Redaktion
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