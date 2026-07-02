Ferienstart trifft Donauinselfest: Stau auf Österreichs Straßen vorprogrammiert

Sommerferien, Großevents und Grenzstaus gleichzeitig – Österreichs Straßen stehen vor einem der verkehrsreichsten Wochenenden des Jahres.

Mit dem Start der Sommerferien in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland rollt an diesem Wochenende die erste große Reisewelle des Sommers an. Bereits ab Freitagvormittag müssen Autofahrerinnen und Autofahrer auf den wichtigsten Strecken mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

Zum Ferienstart in Ostösterreich kommen gleichzeitig Ferienbeginne in mehreren deutschen Bundesländern hinzu, was den Verkehr auf den zentralen Routen Richtung Süden und Osten deutlich verstärken wird. Laut ASFINAG sind besonders die A9 Pyhrn Autobahn, die A10 Tauern Autobahn, die A12 Inntal Autobahn sowie die A13 Brenner Autobahn von Staugefahr betroffen. Auch im Großraum Wien ist mit Behinderungen zu rechnen.

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Grenzübergänge & Events

Zusätzlich zu den überlasteten Autobahnen drohen Wartezeiten an mehreren Grenzübergängen. Betroffen sind unter anderem Nickelsdorf, Kittsee, Spielfeld und der Karawankentunnel. Auch an den Übergängen Richtung Deutschland ist mit stockendem Verkehr zu rechnen.

Neben dem reinen Ferienreiseverkehr trägt das Donauinselfest in Wien zur Belastung des Straßennetzes bei. Mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Rund um die Nordbrücke auf der A22 Donauufer Autobahn, die Floridsdorfer Brücke und die Reichsbrücke ist mit spürbaren Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Auch das Festival Woodstock der Blasmusik in Oberösterreich sorgt für zusätzliches Verkehrsaufkommen, insbesondere auf der A8 Innkreis Autobahn sowie im Bereich der Zu- und Abfahrt Ort im Innkreis.

Sperren & Umleitungen

In der Nacht von Montag auf Dienstag wird die A9 Pyhrn Autobahn im Bereich des Gleinalmtunnels von 21 bis 1 Uhr in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Grund sind Begutachtungen von Brandschäden. Am 5. Juni 2026 hatte ein Lkw im Gleinalmtunnel Feuer gefangen, woraufhin die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Süden zur Prüfung auf Brandschäden gesperrt bleiben musste. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Am Mittwoch ist zudem die S36 Murtal Schnellstraße bei St. Georgen ob Judenburg zwischen 17 und 22 Uhr wegen einer Einsatzübung im Tunnel in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, auch dort wird eine lokale Umleitung eingerichtet.

Die ASFINAG empfiehlt für längere Fahrten, ausgeruht in die Reise zu starten und spätestens alle zwei Stunden eine Pause einzulegen. Bei hohen Temperaturen sollten ausreichend Wasser und leichte Snacks an Bord sein. Vor der Abfahrt rät die ASFINAG außerdem zur Überprüfung des Fahrzeugs, darunter Reifendruck sowie Öl-, Kühl-, Brems- und Scheibenwaschflüssigkeit.

Das Gepäck sollte sicher verstaut sein und nicht über die Rücksitzlehne hinausragen.