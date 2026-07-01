Chaos im Öffi-Netz: Wien sperrt U4, S-Bahn und U3 gleichzeitig

Wien baut – und das gleich im großen Stil. Wer die Öffis nutzt, sollte ab Juli seine Routen neu denken.

Mit dem Beginn der Sommerferien starten auch die umfangreichen Bauarbeiten im Wiener Öffi-Netz. Schon ab Freitag, dem 3. Juli, ist die U4 zwischen Schwedenplatz und Wien-Landstraße nicht befahrbar. Die Teilsperre gilt bis zum 3. August, 4 Uhr früh.

Hintergrund sind weitreichende Sanierungsmaßnahmen im U4-Tunnel: Die Wiener Linien erneuern dort die Tunnelabdichtung, während die Wiener Netze gleichzeitig Fernwärmeschächte instand setzen.

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U4 in zwei Teilen

Im gesperrten Abschnitt zwischen Schwedenplatz und Wien-Landstraße stellt die U4 ihren Betrieb vollständig ein. Die Linie wird in zwei Teilstrecken aufgeteilt und verkehrt künftig nur noch zwischen Wien-Heiligenstadt und Schwedenplatz sowie zwischen Wien-Hütteldorf und Wien-Landstraße.

Für die Überbrückung der gesperrten Stationen empfehlen die Wiener Linien, auf andere Verbindungen umzusteigen. Beide Haltestellen bleiben über die U-Bahn-Linien U1, U2 und U3 sowie über Straßenbahnverbindungen erreichbar – wobei U1 und U2 in kürzeren Abständen fahren.

Wer die Strecke zwischen Schwedenplatz und Wien-Landstraße zurücklegen muss, kann den Weg auch zu Fuß in wenigen Minuten bewältigen. Wer dennoch auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist, sollte nach Angaben der Wiener Linien rund 15 Minuten zusätzliche Reisezeit einrechnen.

Weitere Sperren folgen

Die U4-Sperre markiert dabei erst den Beginn einer Reihe von Einschränkungen. Ab dem 4. Juli kommt es zusätzlich zur Sperre der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Wien-Praterstern und Wien-Floridsdorf. Die Sperre dauert bis zum 6. September 2026. Als Ersatz verkehren zwei Schienenersatzbus-Linien: ein Direktbus zwischen Wien-Praterstern und Wien-Floridsdorf (gelbe Linie/SV905) sowie eine Linie mit allen Zwischenhalten über Wien-Traisengasse und Wien-Handelskai (blaue Linie/SV900).

Ab dem 13. Juli entfällt der U3-Betrieb zwischen Wien-Hütteldorfer Straße und Wien-Westbahnhof. Die Sperre gilt bis Montag, dem 31. August 2026, 4:00 Uhr früh. Als Ersatzverkehr dienen die Zusatzlinie E3 auf der gesperrten Strecke sowie die Linien 46, 49 und 48A.

Um die Beeinträchtigungen für Fahrgäste so gering wie möglich zu halten, reagieren die Wiener Linien und die ÖBB mit gezielten Gegenmaßnahmen. Auf mehreren U-Bahn-Linien werden die Intervalle verkürzt, zudem kommen Ersatz- und Shuttlebusse auf den betroffenen Streckenabschnitten zum Einsatz.

Reisenden wird empfohlen, ihre Verbindungen vorab zu prüfen und ausreichend Zeitpuffer einzuplanen.