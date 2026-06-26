ÖBB warnen: Nur notwendige Reisen antreten

Die Hitze macht auch dem Schienennetz zu schaffen – die ÖBB schlagen Alarm und richten klare Appelle an Reisende.

Wegen außergewöhnlich hoher Temperaturen warnen die ÖBB für Freitag und die darauffolgenden Tage vor möglichen Beeinträchtigungen im Bahnbetrieb. Die extreme Hitze belastet nicht nur Reisende, sondern auch die Bahninfrastruktur erheblich. Zwar arbeiten die ÖBB kontinuierlich daran, das Schienennetz hitzeresistenter zu machen – etwa durch den Einsatz moderner Baustoffe und Überwachungssysteme –, doch „lassen sich extreme Wetterereignisse nicht vollständig kompensieren“, wie das Unternehmen festhält.

Wegen der Hitze kam es am Freitag bereits zu Unterbrechungen auf mehreren Bahnstrecken in Kärnten, Niederösterreich und Oberösterreich; die ÖBB richteten dort Schienenersatzverkehr ein.

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Auf Hochleistungsstrecken werden ausschließlich Betonschwellen verbaut, die aufgrund ihres Gewichts eine ausreichend hohe Sicherheit gegen Gleisverwerfungen bieten. Darüber hinaus finden regelmäßige Messfahrten statt – auf Hochleistungsstrecken viermal im Jahr –, bei denen Schwachstellen vorsorglich beseitigt werden.

Drohende Verspätungen

Wenn Schienen durch Hitze in Mitleidenschaft gezogen werden und sich ausdehnen, kann es zu Verformungen kommen, die kurzfristige Streckensperren und Geschwindigkeitsreduktionen nach sich ziehen. Wie die ÖBB in einer Aussendung am Freitag mitteilten, „müssen bei extremen Temperaturen Maßnahmen gesetzt werden, die sich auch auf den Fahrplan auswirken können“ – und zwar zum Schutz von Fahrgästen und Mitarbeitern gleichermaßen. Konkret sind Verspätungen möglich, ebenso vorübergehende Einschränkungen auf einzelnen Streckenabschnitten, Anpassungen der Fahrgeschwindigkeit sowie verstärkte Wartungs- und Kontrollmaßnahmen an der Infrastruktur.

Auch die Oberleitungen geraten durch die anhaltende Hitze unter Druck. Die ÖBB setzen dabei auf Komponenten, die für hohe Temperaturen ausgelegt sind, um einer Überhitzung durch den Stromfluss entgegenzuwirken.

Tipps für Reisende

Wer in den kommenden Tagen auf die Bahn angewiesen ist, sollte laut ÖBB nur „unbedingt notwendige Reisen“ unternehmen und sich vorab über die jeweilige Verbindung informieren. Empfohlen wird außerdem, mehr Zeit einzuplanen, ausreichend Trinkwasser mitzunehmen und auf Sonnenschutz zu achten. Aktuelle Informationen zum Zugverkehr stehen über die ÖBB-App, die Website sowie die Servicehotline zur Verfügung.