KI-Abhängigkeit, Cyberkrieg, Zerfall – droht Europa diese Zukunft?

Ein Brüsseler Think-Tank entwirft Europas Zukunft – und Teile davon sind bereits eingetreten.

Die Weltpolitik befindet sich in einem Zustand permanenter Bewegung. Der anhaltende Krieg in der Ukraine, die Entwicklungen im Nahen Osten und politische Umbrüche in verschiedenen Teilen der Welt binden die Aufmerksamkeit der Diplomatinnen und Diplomaten hierzulande in erheblichem Maß. Doch genau in dieser Fülle an Krisen drohen andere, langfristig womöglich folgenreichere Entwicklungen unterzugehen – davor warnen nun Expertinnen und Experten des in Brüssel ansässigen Think-Tanks Strategic Perspectives.

Unter dem Titel „Europa 2031″ haben sie ein Zukunftsszenario für den Kontinent entwickelt, das bereits für intensive Debatten sorgt. Zu den Autorinnen und Autoren des Szenarios gehören Daan Juijn, Stan van Baarsen, Judith Dada, Lily Stelling, Philip Fox, Alex Petropoulos, Michiel Bakker und Tom Chivers. Die Prämisse ist eindeutig: „Dies ist ein Szenario über Europas drohendes Abgleiten in die Bedeutungslosigkeit.“ Ziel des Entwurfs ist es, vor den Konsequenzen zu warnen, die eintreten könnten, wenn die Europäische Union den Anschluss an die digitale Entwicklung – und insbesondere an die Künstliche Intelligenz – verliert.

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Drohendes Abgleiten

Das entworfene Bild ist düster: In dem Szenario hat sich die EU nahezu vollständig in die Abhängigkeit von den USA und China begeben, was die europäische Wirtschaft schwer belastet. Während die beiden Großmächte die globale Vorherrschaft unter sich aufteilen, setzen sie Europa massiv unter Druck, um mit dem niederländischen Chipmaschinen-Hersteller ASML das letzte strategisch bedeutsame Unternehmen des Kontinents zu übernehmen – parallel dazu zerfällt die Europäische Union zunehmend.

Möglich wird dieses Szenario durch eine Verkettung von Entwicklungen, die zum Teil bereits heute beobachtbar sind. Als Ausgangspunkt dient der sogenannte DeepSeek-Schock des Jahres 2025, der der Welt vor Augen geführt hat, dass hochleistungsfähige KI weder zwingend aus den USA stammen noch astronomische Summen verschlingen muss. In „Europa 2031″ führt dieser Moment dazu, dass Europa den Anschluss an die KI-Entwicklung endgültig verpasst – nicht zuletzt, weil es starr an Datenschutzstandards und dem Ziel eigener souveräner Modelle festhält.

Im Jahr 2027 veröffentlicht China dann ein weiteres KI-Modell, das mit jenen der USA konkurrieren kann. Was folgt, ist ein Cyberkrieg, der Europa besonders hart trifft – denn mangels eigener leistungsfähiger KI-Systeme fehlen dem Kontinent die Mittel zur digitalen Selbstverteidigung.

Realität überholt Fiktion

Dieses fiktive Szenario schlägt derzeit hohe Wellen – und das aus einem konkreten Grund: Es hat in einem wesentlichen Punkt bereits Realität bewiesen. Der Text erschien kurz vor dem Beschluss des US-Handelsministeriums, ausländischen Staatsbürgerinnen und -bürgern den Zugang zu den neuen KI-Modellen von Anthropic, Mythos 5 und Fable 5 zu verwehren, woraufhin das Unternehmen diese vollständig sperrte.

Zwar wurde dieser Schritt nicht in dieser exakten Form in „Europa 2031″ vorweggenommen. Der Text enthält jedoch eine vergleichbare Maßnahme, in der die USA anderen Staaten den Zugriff auf ihre KI-Systeme entziehen. Auch die jüngste Warnung der Five Eyes – dem Geheimdienstverbund aus USA, Großbritannien, Kanada, Australien und Neuseeland – fügt sich in beunruhigender Weise in das skizzierte Szenario ein.

Seit dem Anthropic-Fall hat die Debatte über europäische Souveränität im Bereich Digitalisierung und KI eine neue Intensität erreicht. Der Vorfall hat vielen deutlich gemacht, wie stark die Abhängigkeit von US-amerikanischen Anbietern tatsächlich ist – während bedeutende Fortschritte im Hardwarebereich derzeit vor allem in China erzielt werden.

Die Autorinnen und Autoren des Szenarios verfolgen mit ihrem Entwurf ein klares Ziel: Sie wollen die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und fordern in erster Linie deutlich höhere Investitionen in den Ausbau von KI-Infrastrukturen, insbesondere von Rechenzentren. Gleichzeitig sprechen sie sich für einen substanziellen Abbau regulatorischer Hürden im Technologiebereich aus – auch mit Blick auf positive Effekte für den Arbeitsmarkt.

Im Kern zielt der Text auf eines ab: die möglichen Folgen verschleppter politischer Maßnahmen greifbar zu machen. Denn für weite Teile der Öffentlichkeit bleibt KI eine abstrakte oder allenfalls unterhaltsame Technologie, deren wirtschaftliche und geopolitische Tragweite sich nur schwer vermitteln lässt.

„Ich glaube, alle Regierungen in Europa, die Europäische Union und die europäischen Unternehmen müssen verstehen, dass KI eben nicht ein Thema oder eine Technologie wie alle anderen ist“, erklärte Philip Fox, Mitautor des Szenarios, dem Bayerischen Rundfunk. Er plädiert vor allem für einen gesicherten Zugang zu der Technologie – durch eigene Innovation ebenso wie durch den Ausbau der bereits erwähnten Rechenzentren.